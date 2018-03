Valmir Falcão recebe titulo de cidadão piauiense

Atendendo requerimento do deputado Fernando Monteiro, a Assembleia Legislativa realizou na manhã desta quarta-feira(14), sessão solene especial para entregar o titulo de cidadania piauiense ao economista e advogado Valmir Martins Falcão Sobrinho, que nasceu em Brasília.

Bastante prestigiada por parentes, amigos advogados e economistas, a sessão presidida pelo deputado Themístocles Filho, presidente da Casa, que chamou para compor a mesa, o presidente da APPM, Gil Carlos, o ex-deputado estadual e federal constituinte, Jesualdo Cavalcante; o advogado Norberto Campelo, conselheiro nacional da OAB, além dos pais, mulher e filha do homenageado, dentre outros.

Ao saudar o homenageado o deputado Fernando Monteiro disse que ficou surpreso ao descobrir só agora que Valmir Falcão havia nascido em Brasília e não em Cristino Falcão, onde sempre residiu toda a sua família. Fez um breve relato do êxito de Valmir nos estudos e nas atividades profissionais, o que tem levado a prestar consultorias a entidades públicas e privadas, como a APPM (Associação Piauiense de Municípios) e alguns meios de comunicação.





Fernando destacou, finalmente, “que Valmir Falcão faz de melhor mesmo é ser um exemplo para a juventude piauinse”. Valmir Falcão, por sua vez, fez um discurso emocionado sobre sua trajetória de vida, desde o nascimento em 1966 na Taguatinga, Brasília. Seis anos depois veio para Teresina. Estudou economia na Unifor, em Fortaleza e direito na CEUT, em Teresina. Depois de saudar todos deputados titular e suplentes presentes, Valmir fez rasgados elogios a Fernando Monteiro, segundo ele o único com nove mandatos consecutivos, sendo o primeiro de vereador de Teresina. E concluiu o mais novo piauiense:”É no Piaui que eu me sinto em casa”.

Edmundo Moreira – Edição: Katya D’Angelles