Tragédia do Parque Rodoviário é debatido em Audiência Pública

A Tragédia do Parque Rodoviário no último dia 05 de abril, foi objeto de discussão hoje (20) na Comissão de Defesa do Consumidor, do Meio Ambiente e Acompanhamento dos Fenômenos da Natureza. O requerimento é de autoria do deputado Henrique Pires (MDB) presidente da comissão.

O primeiro a falar foi o deputado Franzé Silva (PT). Disse que a situação de desabrigados na lagoa do Parque Rodoviário preocupou uma comissão de parlamentares na Assembleia Legislativa. Foi formada uma comissão parlamentar e visitou o local dos desabrigados. Depois, o deputado aprovou um requerimento solicitando informações sobre o número de casas destruídas no Parque Rodoviário.

Agora, segundo o parlamentar, novas informações foram solicitadas para saber a relação dos imóveis fechados naquele local, do Minha Casa Minha Vida.

A deputada Teresa Britto (PV) que é importante saber, nesse momento, o número de famílias afetadas na Tragédia do Parque Rodoviário . O Governo do Estado precisa construir novas casas para essas famílias atingidas. Também é preciso a construção de uma galeria, no local.

Secretário - O Secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcos Ayres, disse que “já foi feito um projeto e formada uma comissão para trabalhar no setor de geologia na área do acidente, onde algumas casas serão recuperadas.

Emerson Brandão – (20/05/2019)