Themístocles pede empenho de senadores para conclusão da obra da rodovia BR-222

Por J. Barros

O plenário aprovou, na sessão de hoje (17), requerimento do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho (MDB), pedindo o empenho dos senadores Ciro Nogueira (Progressistas), Elmano Ferrer (Podemos) e Marcelo Castro (MDB) para incluir no Orçamento Geral da União, recursos para a conclusão das obras do trecho piauiense da BR-222.



Foi aprovado requerimento do deputado Coronel Carlos Augusto (PR) pedindo ao governador Wellington Dias, aos senadores Ciro Nogueira, Elmano Ferrer e Marcelo Castro e ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT) e Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí (DER-PI) a recuperação asfáltica do trecho da BR-316, na cidade de Picos.



A deputada Lucy Soares (Progressistas) apresentou requerimentos solicitando à Secretaria Estadual de Educação a contratação de técnicos, reforma dos banheiros, o fornecimento de carteiras escolares e a construção de quadra esportiva na Unidade Escolar Mário Raulino em Altos.



A deputada também requereu à Seduc-PI, o fornecimento de carteiras escolares, a reforma dos banheiros e o envio de informações à Alepi sobre o atraso salarial dos funcionários celetistas da Unidade Escolar Cazuza Barbosa, sediada em Altos.



O deputado Henrique Pires (MDB) apresentou requerimento solicitando que sejam enviados ofícios aos presidentes do Senado Federal, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e aos membros da bancada federal do Piaui pedindo que intervenham junto aos Ministérios da Economia e do Planejamento visando a prorrogação até o dia 30 deste mês dos processos de restos a pagar do Governo Federal.



O deputado B. Sá (Progressistas) apresentou requerimentos pedindo ao reitor da Universidade Estadual do Piauí, Nouga Cardoso, o cronograma da reforma do campus e o reconhecimento dos cursos ministrados por aquela instituição de ensino na cidade de Oeiras.



Sem quórum



Por falta de quórum, o plenário não apreciou requerimento apresentado pelo deputado Gustavo Neiva (PSB), líder da Oposição, visando a realização de uma audiência pública na Comissão de Infraestrutura e Política Econômica para debater Projeto de Lei do Poder Executivo que dispõe sobre autorização para que o Governo venda imóveis pertencentes ao patrimônio do Estado.



O líder do Governo, deputado Francisco Limma (PT), e o deputado Franzé Silva (PT) consideraram cedo para debater a Mensagem governamental e se manifestaram contrários à aprovação do requerimento, enquanto os deputados Gustavo Neiva, Marden Menezes (PSDB) e Teresa Britto (PV), que falou no espaço destinado aos pequenos avisos, defenderam a aprovação da matéria, argumentando que a sociedade precisa debater a proposição que trata, segundo eles, sobre a venda de imóveis que pertencem ao povo piauiense.



J.Barros - Edição: Katya D'Angelles