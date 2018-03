Themístocles homenageia mulheres e diz que deputadas melhoraram Alepi

Ao homenagear hoje(8) as mulheres piauienses pela passagem do seu dia, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho(MDB), disse que “a presença da mulher na representação parlamentar desta Casa Legislativa deu ganho de qualidade nos trabalhos aqui desenvolvidos pela sensibilidade, pela apresentação de importantes Projetos de Lei e de Resolução voltados para a melhoria da qualidade de vida do povo piauiense”.

Themístocles Filho afirmou que prestava a homenagem às mulheres citando as deputadas Juliana Moraes Souza(MDB), Liziê Coelho(PTB), Flora Izabel(PT) e Belê Medeiros(PP), da senadora Regina Sousa(PT), das deputadas federais Rejane Dias(PT) e Iracema Portella(PP) e da vice-governadora Margarete Coelho(PP), “em nome das quais gostaria de consignar a minha homenagem a todas as mulheres do Piauí”.

No início de sua fala, o presidente da Alepi afirmou que “reverenciar a quem nos deu a vida é mais do que um dever, é alegria e satisfação. Pela importância que tem as mulheres, merecem ser homenageadas todos os dias. A mulher é essência da vida, pois gera a vida”. Ele disse que vive cercado de mulheres importantes e decisivas para a sua existência, como a sua mãe, Anatália Sampaio, sua esposa, Ivanária Sampaio, sua filha Lorena e suas irmãs.

Themístocles Filho homenageou, também, todas as servidoras da Assembleia, assinalando que elas exercem atividades importantes para o bom funcionamento do Poder Legislativo. Ele concluiu afirmando que, juntamente com todos os parlamentares estaduais, manifestava o seu respeito pela passagem do Dia Internacional da Mulher.

O líder do Governo, deputado João de Deus, que aniversaria hoje, também, parabenizou todas as mulheres pela passagem do seu dia, citando os nomes das deputadas Flora Izabel, Belê Medeiros, Liziê Coelho e Juliana Moraes Souza.

Por J. Barros







Ao homenagear hoje(8) as mulheres piauienses pela passagem do seu dia, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho(MDB), disse que “a presença da mulher na representação parlamentar desta Casa Legislativa deu ganho de qualidade nos trabalhos aqui desenvolvidos pela sensibilidade, pela apresentação de importantes Projetos de Lei e de Resolução voltados para a melhoria da qualidade de vida do povo piauiense”.



Themístocles Filho afirmou que prestava a homenagem às mulheres citando as deputadas Juliana Moraes Souza(MDB), Liziê Coelho(PTB), Flora Izabel(PT) e Belê Medeiros(PP), da senadora Regina Sousa(PT), das deputadas federais Rejane Dias(PT) e Iracema Portella(PP) e da vice-governadora Margarete Coelho(PP), “em nome das quais gostaria de consignar a minha homenagem a todas as mulheres do Piauí”.



No início de sua fala, o presidente da Alepi afirmou que “reverenciar a quem nos deu a vida é mais do que um dever, é alegria e satisfação. Pela importância que tem as mulheres, merecem ser homenageadas todos os dias. A mulher é essência da vida, pois gera a vida”. Ele disse que vive cercado de mulheres importantes e decisivas para a sua existência, como a sua mãe, Anatália Sampaio, sua esposa, Ivanária Sampaio, sua filha Lorena e suas irmãs.



Themístocles Filho homenageou, também, todas as servidoras da Assembleia, assinalando que elas exercem atividades importantes para o bom funcionamento do Poder Legislativo. Ele concluiu afirmando que, juntamente com todos os parlamentares estaduais, manifestava o seu respeito pela passagem do Dia Internacional da Mulher.



O líder do Governo, deputado João de Deus, que aniversaria hoje, também, parabenizou todas as mulheres pela passagem do seu dia, citando os nomes das deputadas Flora Izabel, Belê Medeiros, Liziê Coelho e Juliana Moraes Souza.





Deputados pedem sessão solene, obras e voto de louvor às mulheres





Quatro requerimentos foram apresentados pelos deputados na sessão plenária desta manhã(8). O deputado Marden Menezes(PSDB) requereu a realização de sessão solene no próximo dia 15 pelo transcurso do Dia do Consumidor, enquanto o deputado Aluísio Martins(PT) pediu a aprovação de voto de louvor pela passagem do Dia Internacional da Mulher.





Aluísio Martins apresentou requerimento solicitando ao secretário de Desenvolvimento Rural, deputado estadual Francisco Limma(PT), a distribuição de mudas e sementes para os agricultores do município de Francinópolis.





O deputado Severo Eulálio, líder do MDB, apresentou requerimento pedindo ao governador Wellington Dias e a subconcessionária Águas de Teresina (Aegea) que seja regularizado o abastecimento de água no Parque das Esplanadas, na zona Sul da capital piauiense. As proposições ainda serão apreciadas pelos parlamentares em plenário.















J. Barros - Edição: Katya D'Angelles

SENHORAS DEPUTADOS, SENHORES DEPUTADOS,

SERVIDORAS DESTA CASA, TELESPECTADORES DA TV ASSEMBLEIA, OUVINTES DA RÁDIO ASSEMBLEIA,

MINHAS SENHORAS E MEUS SENHORES

REVERENCIAR A QUEM NOS DEU A VIDA É MAIS DO QUE UM DEVER, É ALEGRIA E SATISFAÇÃO. PELA IMPORTÂNCIA QUE TEM AS MULHERES, MERECEM SER HOMENAGEADAS TODOS OS DIAS.

A MULHER É ESSÊNCIA DA VIDA, POIS GERA A VIDA.

PARTICULARMENTE VIVO CERCADO DE MULHERES IMPORTANTES, TODAS DECISIVAS PARA A MINHA EXISTÊNCIA, CITO A MINHA MÃE ANATÁLIA, A MINHA ESPOSA IVANÁRIA, A MINHA FILHA LORENA, ALÉM DAS MINHAS IRMÃS QUE EXERCEM IMPORTANTE PAPEL NA MINHA VIDA.

AQUI NESTA CASA LEGISLATIVA TENHO O PRIVILÉGIO DE CONVIVER COM MULHERES VALOROSAS, QUE ME AJUDAM NO DIA A DIA E ENGRANDECEM O NOSSO PODER LEGISLATIVO.

CUMPRE-ME REGISTRAR, POR OPORTUNO, QUE A PRESENÇA DA MULHER NA REPRESENTAÇÃO PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA DEU GANHO DE QUALIDADE NOS TRABALHOS AQUI DESENVOLVIDOS, PELA SENSIBILIDADE, PELA APRESENTAÇÃO DE IMPORTANTES PROJETOS DE LEI E DE RESOLUÇÃO VOLTADOS PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO POVO PIAUIENSE.

GOSTARIA DE HOMENAGEAR TODAS AS MULHERES DO PIAUÍ PELA PASSAGEM DO DIA 08 DE MARÇO, E O FAÇO CITANDO OS NOMES DAS DEPUTADAS JULIANA MORAES SOUZA, LIZIÊ COELHO, FLORA IZABEL E BELÊ MEDEIROS, DA SENADORA REGINA SOUSA, DAS DEPUTADAS FEDERAIS REJANE DIAS E IRACEMA PORTELLA, E DA VICE-GOVERNADORA MARGARETE COELHO, EM NOME DAS QUAIS GOSTARIA DE CONSIGNAR A MINHA HOMENAGEM A TODAS A MULHERES DO PIAUÍ.





RENDO MINHAS HOMENAGENS DE MANEIRA ESPECIAL AS MULHERES SERVIDORAS DESTA CASA, QUE DE FORMA DEDICADA E ABNEGADA PRESTAM IMPORTANTES SERVIÇOS, IMPRESCINDÍVEIS AO BOM FUNCIONAMENTO DESTE PARLAMENTO. ELA É SUTIL E AS VEZES OCULTA, POIS O TRABALHO DOMÉSTICO REALIZADO PELA MULHER QUE INCLUI A LOGÍSTICA DA CASA, A EDUCAÇÃO DOS FILHOS, E OUTRAS TAREFAS RELEVANTES, NÃO SÃO PERCEBIDOS COM A DIMENSÃO E A IMPORTÂNCIA QUE TÊM. MAS SEGURAMENTE CONSTITUEM O PRINCIPAL SUPORTE DA FAMÍLIA, QUE É A CÉLULA MAIS IMPORTANTE DA SOCIEDADE.

RECEBAM, MULHERES TERESINENSES, MULHERES PIAUIENSES, MULHERES BRASILEIRAS O MEU AFETUOSO ABRAÇO E A MANIFESTAÇÃO DO MEU RESPEITO E DE TODOS OS DEPUTADOS QUE COMPÕEM ESTA CASA, PELA PASSAGEM DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.

MUITO OBRIGADO.