Themístocles Filho recebe representante de sindicato dos professores

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho, recebeu representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica Pública do Estado do Piauí – SINTE-PI. Eles, representados pela presidente do SINTE-PI, professora Paulina Almeida, trataram sobre assuntos relacionados a promulgação do projeto de lei de reajuste dos professores . A reunião foi nesta quinta, dia 14, na presidência da Casa.

Naynne Miranda