O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho (MDB), recebeu do comandante do 25º Batalhão de Caçadores, Tenente Coronel Nixon Frota, o título de Colaborador Emérito pelos relevantes serviços prestado à organização Militar. A honraria ocorreu durante a solenidade de incorporação dos Soldados do efetivo variável 2018.

Nayanne Miranda - Edição: Katya D'Angelles