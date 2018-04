Themístocles Filho pede recuperação de estrada no Norte do Piauí

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho (MDB), disse, hoje(17), que solicitou ao Governo do Estado e ao Comando do 2º BEC (Batalhão de Engenharia de Construção), sediado em Teresina, a recuperação da estrada que liga Batalha a Esperantina, que foi cortada pelas chuvas, prejudicando o tráfego de veículos.





Themístocles Filho afirmou que uma ponte, também, foi danificada pelas chuvas, por isso solicitou a adoção de providências visando a regularização do tráfego de veículos. Ele anunciou que, até o final do ano, o problema será solucionado definitivamente com a construção de uma nova ponte no local.





No espaço destinado aos pequenos avisos, o líder do Governo, deputado Francisco Limma (PT), disse que as fortes chuvas que caem no Estado continuam prejudicando as estradas e deixando famílias desabrigadas. Ele garantiu que a Secretaria de Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros vêm prestando assistência aos desabrigados e ajudando na melhoria do tráfego de veículos nas estradas danificadas.





Francisco Limma registrou ainda que foi instalado, na manhã de hoje, um escritório da Organização das Nações Unidas na Secretaria de Planejamento do Estado. Ele disse que foi firmada parceria entre o Governo do Estado, o PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) e empresas privadas para investimentos de R$ 12 milhões em projetos de interesse social e ambiental no Piauí, principalmente na área de energia eólica.





ASFALTO – Também, no espaço dos pequenos avisos, o deputado Robert Rios (DEM) acusou o Governo do Estado de ter colocado um asfalto de baixa qualidade nas ruas de Piracuruca. Ele disse que o serviço completou apenas quatro meses e o asfalto já está arrancando.





Robert Rios cobrou providências do Ministério Público de Piracuruca em relação ao assunto, afirmando que a construtora que asfaltou as ruas da cidade deve ser responsabilizada, porque, segundo ele, foram utilizados recursos públicos na realização das obras.

J. Barros - Edição: Caio Bruno