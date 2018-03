Themístocles Filho pede reconhecimento de Liga Amadora de Barras

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho (MDB), apresentou, hoje(26), o Projeto de Lei Ordinária (PLO) 09/2018 pedindo o reconhecimento de utilidade pública estadual para a Liga Rural Amadora de Esportes Barrense. Segundo ele, a entidade desenvolve atividades que visam incentivar o esporte na zona rural de Barras, merecendo o reconhecimento previsto na proposição.





A Assembleia Legislativa recebeu mais dois Projetos de Lei Ordinária, incluindo um que foi apresentado ao Poder pelo governador Wellington Dias que trata sobre alteração na Lei 7.081/2017 que dispõe sobre o funcionalismo público estadual.

Também, foi recebido PLO do Ministério Público Estadual (MPE) que dispõe sobre as atribuições de promotorias regionais de Justiça no Piauí. As três proposições seguirão agora para apreciação pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Por J. Barros