Themístocles Filho participa do 3º ParlaNordeste e fala sobre Reforma da Previdência

O presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, deputado Themístocles Filho (MDB) participou do 3º Encontro de Presidentes das Assembleias Legislativas dos Estados do Nordeste - ParlaNordeste. Os paramentares trataram sobre diversos temas, dentre eles a Reforma da Previdência.

O ParlaNordeste foi presidido pelo presidente da Alepi e na oportunidade o parlamentar ressaltou que é um encontro importante para analisar o que é mais importante para o Nordeste. “Analisamos o que achamos que é importante para o Nordeste, por exemplo, a permanência o Banco do Nordeste para investimento nessa área. Estamos iniciando diversas discursões. Esta é a primeira reunião dessa legislatura e depois nós vamos chamar mais deputados estaduais. Estamos apenas dando o pontapé inicial”, explicou o parlamentar.

Dentre os assuntos que foram abordados no evento estavam a Reforma da Previdência, Consórcio dos Estados do Nordeste e Segurança Pública. Quanto às mudanças na previdência o deputado destacou que qualquer presidente e qualquer nordestino é contra a retirada dos trabalhadores rurais. “Esse tema está sendo discutido por muitos, principalmente a reforma da presidência no tocante a quem é trabalhador rural. Nós achamos que não é correto diminuir ou tirar o salário desse trabalhador, como também deficientes e idosos com problemas que recebem essa ajuda do governo federal, são os pontos que não concordamos. Reconhecemos que a Reforma é importante para o Brasil, mas alguns pontos nós achamos que devem continuar nos moldes que já está acontecendo”, afirmou o deputado Themístocles Filho.

Na oportunidade o presidente da Alepi falou sobre objetivo do Consórcio: “o objetivo desse Consórcio de Governadores do Nordeste é comprar mais barato. Quando você une vários estados você compra mais e mais barato. Vários presidentes de Assembleias do Nordeste estão aqui no estado do Maranhão e tratamos sobre temas relevantes que desrespeitam ao nordeste e essa discussão vai prosseguir. Teremos encontros como estes a cada 60 dias e todas as Assembleias, todos os deputados estaduais, vão receber um documento para que o assunto seja discutido com antecedência. Então, é importante que cada deputado, não apenas o presidente, receba e analise esse documento”, finalizou o presidente da Alepi.

O evento ocorreu no Plenário Nagib Haickel, da Assembleia Legislativa do Maranhão, em São Luís e contou com a presença de todos os presidentes da região. Esta é a terceira edição do encontro. O primeiro evento que reuniu os presidentes de assembleias legislativas dos Estados do Nordeste ocorreu no Ceará.

Nayane Miranda - Edição: Katya D'Angelles