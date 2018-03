Themístocles Filho ganhará homenagem no aniversário da Batalha do Jenipapo

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho(MDB), será uma das personalidades homenageadas amanhã(13) nas comemorações alusivas ao 195º aniversário da Batalha do Jenipapo em Campo Maior. Na oportunidade, os homenageados receberão as Medalhas Heróis do Jenipapo e do Mérito Renascença.





As homenagens aos heróis da Batalha do Jenipapo, que ocorreu no século XIX no Piauí e foi decisiva para a independência do Brasil, terão início às 12 horas com a realização de uma missa na Catedral de Santo Antônio e, às 14 horas, será realizado um culto em ação de graças na Primeira Igreja Batista de Campo Maior.





As festividades alusivas ao aniversário da Batalha do Jenipapo serão coordenadas pelo Governo do Estado, a Prefeitura de Campo Maior e o 25º Batalhão de Caçadores (BC) sediado em Teresina. Ao final das celebrações religiosas, o governador Wellington Dias, o prefeito de Campo Maior, professor Ribinha, e outras autoridades civis e militares irão ao Monumento do Jenipapo, a seis quilômetros de Campo Maior para a solenidade cívico-militar.

A programação inclui apresentação de peça teatral que mostrará como foi a batalha que envolveu camponeses e militares. O presidente Themístocles Filho confirmou que comparecerá às comemorações quando receberá a homenagem.

Por J. Barros - Edição: Caio Bruno