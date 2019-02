Themístocles Filho é eleito presidente da Alepi com 28 votos

A abertura do ano legislativo ocorreu com a eleição para a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa com a eleição do deputado Themístocles Filho (MDB) para presidir na Casa no biênio 2019-2020.

O deputado foi eleito com 28 votos a favor e 2 contra. O deputado Nerinho (PDT) que também foi candidato a presidente da Casa teve os demais votos. A chapa encabeçada por Themístocles Filho também teve a maioria dos votos, ficando assim eleita:

Vice presidentes

28 votos 1º vice-presidente Fernando monteiro (PRB)

28 votos 2º vice-presidente Dr. Hélio (PR)

27 votos 3ª vice-presidente Evaldo Gomes (PTC)

28 votos 4ª vice-presidente Firmino Paulo (Progressistas)

Secretários

1º secretário - 29 Fábio Novo (PT)

2º secretário - 28 Marden Menezes (PSDB)

3º secretário – 28 Cel Carlos Augusto (PR)

A sessão da 19ª Legislatura e eleição da Mesa Diretora começou pouco depois das 11 horas com a posse e juramento dos deputados eleitos logo depois se seguiram os discursos dos deputados Fábio Novo (PT), Francisco Limma (PV), Fernando Monteiro (PRB), Georgiano Neto (PSD), Teresa Britto (PV), Wilson Brandão (Progressistas). Logo depois o governador Wellington Dias (PT) discursou.

Katya D'Angelles - Edição: Katya D'Angelles