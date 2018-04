Themístocles Filho e comandante do 2º BEC discutem recuperação de estradas

O presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, Themístocles Filho (MDB), esteve com o comandante do 2º BEC, o Tenente Coronel Alerrandro Farias, em Esperantina. Na oportunidade trataram sobre a BR -222 e sobre a ponte que caiu em 2016, que fica no trecho Batalha-Esperantina. A visita ocorreu neste final de semana, 31, sábado.





"Nosso amigo Alerrandro está visitando o norte do Piauí, mais especificamente a cidade de Esperantina. Ele vai conhecer a nossa bela cachoeira do Urubu e trechos da BR 222", disse o parlamentar. Na oportunidade o comandante afirmou que o Exército já está com contrato assinado com a empresa que executará as obras. "Vim visitar meu destacamento, no CCI, no centro de Batalha, verificar como anda o nosso canteiro, pois liberei o pessoal para passar a páscoa com suas famílias. A partir de segunda retomaremos o trabalho de conserva entre Piripiri e Batalha. Com relação a ponte, vindo de Batalha para Esperantina, me dei conta que nosso desvio continua bem sinalizado, promovendo segurança à população que passa. Hoje trouxemos a informação que nós já temos o contrato assinado entre o Batalhão e a empresa RM Estrutura. Eles solicitaram um adiamento para iniciar as obras no final de abril. A nossa Esperança é que final de abril ou início de maio já estejamos com a execução da obra em andamento", disse o comandante.





Themístocles enfatizou o trecho entre Batalha - Piripiri e pontuou que a BR-222 auxiliará às famílias da região: "a BR 222 promove a interligação dos Estados do Ceará, Piauí, Maranhão e Pará, com significativa redução de distância, algo em torno de 215 km, além da grande geração de emprego, renda e desenvolvimento que se dará no curso da mesma", destacou o deputado Themístocles Filho.

Nayane Miranda