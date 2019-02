Themístocles Filho conclama união pelo Piauí ao instalar nova legislatura

A 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Piauí foi aberta, hoje(4), durante sessão especial em que o governador Wellington Dias (PT) apresentou aos parlamentares a sua Mensagem Anual. Ao discursar na oportunidade, o presidente da Alepi, deputado Themístocles Filho (MDB), pregou a união de todos em favor do desenvolvimento do Piauí, agradecendo aos deputados por sua eleição para a presidência do Poder que o parlamentar, continuará comprometido com a defesa dos anseios da população.





Themístocles abriu a sessão convidando para a mesa de honra, dentre outros, os presidentes do Tribunal de Justiça do Piauí, desembargador Sebastião Martins, do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Abelardo Vilanova, e da Câmara Municipal de Teresina, vereador Jeová Alencar (PSDB), o reitor da Universidade Estadual do Piauí, Nouga Cardoso, e o presidente da APPM (Associação Piauiense de Municípios), prefeito de Água Branca, Jonas Moura. O plenário ficou lotado de lideranças políticas, convidados e vários secretários de Estado.





Após a execução do Hino Nacional pela banda de música da Polícia Militar do Piauí, o presidente Themístocles Filho destacou o espírito de união entre os parlamentares que levou ao consenso para sua eleição para a presidência da Assembleia. Ele destacou as atividades desenvolvidas pela TV e Rádio Assembleia, a Escola do Legislativo Deputado Wilson Brandão e o Procon Alepi e anunciou que pretende instalar o Memorial Petrônio Portella, além de continuar a política de valorização dos servidores da Casa.

Em seu discurso, o presidente disse que pretende continuar trabalhando com isenção visando manter a harmonia entre os parlamentares e citou os ex-governadores Alberto Silva e Chagas Rodrigues, o ex-prefeito de Teresina, Wall Ferraz, e o ex-deputado federal Themístocles Sampaio, seu pai, afirmando que aprendeu muito com todos eles. Themístocles Filho citou ainda sua mãe, Anatália Sampaio, e sua esposa, Ivanária Sampaio.

J. Barros – Edição: Katya D’Angelles