Teresa Britto viaja a Florianópolis para encontro de presidentes de comissão

A deputada estadual Teresa Britto (PV) foi a primeira oradora na sessão desta quinta-feira (6), quando abordou vários temas como a coparticipação, a rejeição do requerimento do deputado Gustavo Neiva, propondo a realização de uma audiência pública para debater a greve dos professores e outros.

“Eu moro no Piauí e eu defendo é o meu Piauí, o estado que eu nasci e escolhi para viver. Foi aqui que eu nasci e aqui vou morrer. Quero é que se reduza esses empréstimos, esse individamento me preocupa muito. Já estão anunciando um outro que vai chegar aqui nesta Casa. Essas dívidas vão chegar aqui e quem vai pagar essa dívida, essa conta. Esse dinheiro não é a fundo perdido e alguém vai pagar”.

A deputada anunciou que vai visitar os hospitais em São Raimundo Nonato, Piripiri Parnaíba para saber o nível de ocupação de leitos, a qualidade do atendimento, a estrutura. “O gestor da Saúde precisa circular, conhecer a realidade dos hospitais para saber das necessidades estabelecimentos de saúde. Nossa ideia é fazer uma reunião com todos os diretores de hospitais públicos do Estado do Piauí para que a gente possa ter uma política integrada de saúde”, propôs.

Teresa Britto explicou que está finalizando o relatório sobre as visitas e vai prosseguir com as visitas a estes estabelecimentos.

A deputada anunciou que vai viajar para Florianópolis (SC), para um encontro nacional de presidentes de Comissões de Educação.

Teresa Brito também destacou a mobilização pelo Dia Mundial do Meio Ambiente, com direito a café verde, distribuição de mudas e plantio de árvores e participação de encontro na Faculdade Santo Agostinho sobre avanços e desafios do meio ambiente.

A oradora falou da questão dos consórcios municipais para execução de políticas de resíduos sólidos. E também defendeu a necessidade da proteção aos animais. “Eles não falam e precisam da nossa proteção”.

Teresa Britto voltou a defender a Educação, que tem que ser prioridade. “Nós estamos no dia 6 de junho e ainda há escolas que sequer iniciou o ano letivo”.

J.Barros - Edição: Katya D'Angelles

