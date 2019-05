Teresa Britto responde às críticas de Regina Sousa e diz que a vice nunca teve um voto

Teresa Britto responde Regina Sousa e afirma que ela nunca teve um voto

A deputada Teresa Britto (PV) afirmou hoje (30) que a sua eleição não teve nenhum padrinho político, pois não teve apoio do governador, de deputado federal, de prefeito ou de secretários. Ela respondeu também à vice-governadora Regina Sousa, que teria dito em uma entrevista que a oposição está fazendo palanque político com as denúncias de mau atendimento na saúde pública estadual. “A vice-governadora nunca teve um voto. Ganhou um mandato de senadora de graça, pois era suplente. Agora é vice sem votos, pois pegou carona na campanha de Wellington Dias, que é reconhecidamente uma liderança popular no Piauí”, disse.

Ela afirmou que não está fazendo palanque político, pois não está em campanha eleitoral e a eleição só vai acontecer daqui a quatro anos. “Queria pedir à vice que pense antes de falar, que saia da sua zona de conforto e vá aos hospitais ver o sofrimento do povo, que se importe com o sofrimento do povo e que os governistas não tentem calar a nossa voz, pois vamos exercer o mandato que o povo nos deu com altivez, com toda a força, como sempre fizemos”, assegurou.

Ela garantiu também que vai seguir o cronograma de visitas a todos os hospitais, como já ocorreu em Floriano e Picos, onde as unidades de saúde tem estrutura de campanha de guerra e os sucessivos governos dos últimos 30 anos não tiveram a preocupação de melhorar as suas instalações. “Eles tem uma dívida muito grande com o povo do Piauí. A dívida de Wellington Dias é maior porque ele está no quarto mandato. Todos os hospitais regionais tem que ter resolutividade em todas as áreas. O atendimento de urgência tem que ser feito em menos de 10 minutos sob o risco do paciente morrer ou ficar com seqüelas”, afirmou.

Para ela, a visita a Floriano já está produzindo resultados pois foram adquiridos colchonetes e lençóis e os médicos devem ser pagos ainda hoje. No entanto, muitos outros problemas continuam negligenciados. “Estamos terminando o relatório das visitas e vamos encaminhar ao Ministério da Saúde, ao secretário de Saúde, ao Conselho Regional de Medicina, ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público com todos os problemas dos hospitais”, frisou.

Teresa Britto disse também que vai cobrar dos prefeitos mais ações. Ela acha que Picos e Floriano já deveriam ter as suas Unidades Pronto Atendimento (UPA) e os prefeitos é que são responsáveis pela sua instalação, embora as obras já tenham sido iniciadas. “O prefeito de Picos, inclusive, é do partido do governador. O de Floriano tem seus deputados estaduais e federais. Pois vão atrás dos recursos, façam a sua parte, pois saúde é obrigação dos governos federal, estadual e municipal”, afirmou.

Durvalino Leal

