Teresa Britto registra as visitas que fez a vários municípios do interior do Piauí

Teresa Brito fala de visita a novos municípios

A deputada Teresa Britto (PV) usou a tribuna para falar das visitas que tem feito a diversos municípios, sendo que o último foi Barro Duro. Ela disse que se reuniu com dirigentes de entidades sociais,

cujos relatos foram de que a cidade passa por dificuldades, sobretudo na segurança e na saúde.

Segundo a deputada, o município de Demerval Lobão passa pelas mesmas dificuldades no tocante à segurança, a ponto de os moradores não ficarem mais nas calçadas à noitinha, pois são constantes os assaltos

à mão armada, enquanto a delegacia fica fechada, todas as vezes que os policiais saem para uma diligência. No tocante à saúde, ela disse que visitou a Unidade Mista de Súde em Barro Duro, onde constatou a

precariedade do atendimento. Ela afirmou que levará o assunto ao secretário de Segurança, deputado federal Fábio Abreu.

No mesmo pronunciamento, Teresa Brito informou sobre a filiação do ex-deputado Deusimar Brito (Tererê) ao Partido Verde, fato ocorrido em seu gabinete. Ela disse que o ex-deputado é uma liderança importante

da cidade de Parnaíba, que já foi candidato a prefeito por duas vezes e que no próximo pleito terá todo o apoio do PV, para qualquer cargo que venha a disputar.

O deputado Coronel Carlos Augusto (PL), que presidia a sessão, comunicou o aniversário da Polícia Militar, comemorado ontem na sede da corporação. São 184 anos de bons serviços prestados à população –

disse o deputdo, enviando seus cumprimentos aos membros da corporação.

Repórter: Raimundo Cazé.



Raimundo Cazé - Edição: Katya D'Angelles