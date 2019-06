Teresa Britto recebe Troféu Destaque Ambiental da Fetrans

A deputada estadual Teresa Britto (PV) recebeu, em solenidade realizada nessa terça-feira (18), o Troféu Destaque Ambiental da Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Ceará, Piauí e Maranhão (Fetrans). A honraria é entregue a personalidades e instituições que se destacam pelo trabalho realizado em prol do meio ambiente.

Como vereadora de Teresina por quatro mandatos (2004-2018), Teresa Britto se destacou pela apresentação de vários projetos em prol do meio ambiente, como normas para captação de água da chuva, uso de energia solar, política de reflorestamento, dentre outros. Além dos projetos, Teresa Britto realiza constantes mobilizações e atividades em prol da preservação ambiental, como plantio de mudas e distribuição de material informativo sobre o meio ambiente. Eleita deputada estadual em 2018, Teresa Britto segue dando continuidade a essas ações em prol do meio ambiente.

“Fico lisonjeada com a homenagem, que reconhece o nosso trabalho a favor da preservação do Meio Ambiente no nosso Estado. Ter sido escolhida como personalidade homenageada pela Fetrans me orgulha muito. Aproveito para parabenizar todas as empresas de transporte de passageiros que vem cumprindo com o dever de reduzir a emissão de gases poluentes e se tornando mais sustentáveis. A preservação e o cuidado com o Meio Ambiente é um dever de todos nós”, destaca.

O prêmio é realizado pelo Despoluir, o Programa Ambiental do Transporte da Fetrans, que trabalha na promoção do engajamento do setor de transporte, que assume sua parcela de responsabilidade na propagação de um mundo ambientalmente equilibrado, em ações de conservação do meio ambiente. Por meio dele, a Fetrans incentiva a incorporação de novas ações no setor nos três estados em que atua, proporcionando benefícios diretos para o meio ambiente e à qualidade de vida da população, além de redução de custos, aumento da eficiência operacional e melhoria do relacionamento com órgãos fiscalizadores.

Ascom Parlamentar - Edição: Katya D'Angelles