Teresa Britto propõe criação da Semana Estadual do Uso da Água

A criaçãode uma semana dedicada a conscientização sobre o Uso da Água é o objetivo do Projeto de Lei apresentado pela deputada Teresa Britto (PV) na Assembleia Legislativa. A matéria está em tramitação nas comissões técnicas desde o dia 13 de maio desse ano. Deverá acontecer, anualmente, dia 22 de março, no “Dia Mundial da Água”.

Na justificativa a parlamentar informa que, “ a água é um dos recursos naturais mais importantes, cuja utilização deve ser feita de maneira a não comprometer as gerações futuras”. De acordo com as pesquisas, 70% da superfície do planeta é coberto por água, quase toda salgada, portanto, imprópia para o consumo humano.

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU) 1,1 bilhão de habitantes não tem acesso à água tratada e cerca de 1,6 milhão de pessoas morrem no mundo todos os anos devido a problemas de saúde.

Na Semana Estadual do Uso Consciente da Água, o Poder Executivo Estadual deverá promover palestras e debates, seminários, para a população sobre a importância da água.

Também deverá constar do calendário escolar estadual, anualmente, na rede estadual de ensino privada também, desde a Educação Infantil ao Ensino Médio.

O Brasil possui 12% das reservas de água doce disponíveis no mundo, sendo que a Bacia Amazônica concentra 70% desse volume. O Nordeste possui menos de 5% das reservas e grande parte da água é subterrânea, com teor de sal acima do limite aceitável para o consumo humano.

Sessão Solene alertará para o uso excessivo de álcool em Teresina

Um alerta para o Dia de Alerta ao Uso Excessivo de Álcool em Teresina será objeto de divulgação na Sessão Solene, dia 26 de junho, quarta-feira, em cumprimento ao a lei municipal nº 3.550,06, às 10 horas, na Assembleia Legislativa. A proposta é da deputada Teresa Britto (PV).

Na justificativa da parlamentar a solicitação “visa divulgar o dia 26 de junho como o dia 26 de junho como o dia de alerta ao uso excessivo de álcool em nosso município”. Vale ressaltar que o álcool é a maior causa de doenças e morte no Brasil, segundo levantamento de índice da Organização Mundial de Saúde – OMS, o que evidencia a grande importância da população para uma mudança efetiva de comportamento.

O objetivo é favorecer à prevenção e erradicação das nocividades do uso excessivo de álcool em nossa sociedade. Focar também o que é crime fornecer bebida alcoólica para menores de 18 anos conforme reza o artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Muitos jovens são vítimas da embriagues e outras drogas, consequência do fácil acesso a bebidas com alto teor de álcool comercializado livremente em desrespeito à lei.

Convidados – Foram convidados a presidente da presidente da Associação Beneficente Viva Bem Casa da União, Maria Cândida de Lima Bento; representante do Conselho Regional de Psicologia, vereador Luís Vasconcelos; representantes dos Centros de Atenção Psicossocial – CAPS; representantes da CAP AD; representantes da Comissão de Saúde da OAB- PI; Ministério Público do Público do Piauí; Tribunal de Justiça; Comissão da Mulher da Câmara Municipal de Teresina; Fundação Municipal de Saúde; da Secretaria de Estado de Saúde; do Conselho Estadual de Saúde; Conselho Municipal de Saúde; Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres; Grupo dos Alcoólicos Anônimos e Fazenda da Paz.

Emerson Brandão

Emerson Brandão - Edição: Katya D'Angelles