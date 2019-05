Teresa Britto pede interdição de ala do Hospital Justino Luz, em Picos

Em pronunciamento durante a sessão desta terça-feira (28), na Assembleia Legislativa do Piauí, a deputada estadual Teresa Britto (PV) pediu a interdição de uma das alas do Hospital Justino Luz, em Picos. A parlamentar visitou o centro de saúde nessa segunda-feira (27), juntamente com os deputados Gustavo Neiva (PSB), Francisco Costa (PT) e Lucy Soares (PP). “Alguns setores do hospital parecem mais uma estrebaria. Isso é uma vergonha e um descaso com a população. Vamos pedir ao Conselho Regional de Medicina a interdição da ala mais crítica do hospital para melhorias emergenciais”, comenta a deputada.

Durante a visita, os deputados constataram a paralisação das obras da segunda etapa da urgência, das alas A (obstétrica) e B (clínica médica) e do Centro de Partos Normais. O hospital também tem déficit orçamentário de R$ 600 mil por mês para custeio. Os deputados também visitaram, nessa segunda-feira (27), o Hospital Tibério Nunes, em Floriano. “Faltam insumos básicos, como colchonetes para macas e materiais de limpeza. Há pacientes que estão em uma cadeira há 28 dias aguardando cirurgia. Os salários estão três meses em atraso. O déficit mensal para custeio do Hospital é de R$ 1,1 milhão e uma dívida de R$ 7 milhões. Uma situação realmente caótica. Vamos seguir fiscalizando e cobrar melhorias urgentes. Também vamos encaminhar um relatório para os gestores competentes e conversar pessoalmente com o governador sobre essa situação dos hospitais regionais”, conclui Teresa Britto.

Ascom Parlamentar - Edição: Katya D'Angelles