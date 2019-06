Teresa Britto destaca a reunião dos presidentes de Comissões de Educação em Florianópolis

A deputada Teresa Britto (PV) informou da tribuna o resultado de encontro de presidentes de Comissões de Educação das assembleias em Florianópolis, onde 25 estados estiveram representados. Ela fez a leitura de carta expedida pela organização do evento, que tratou basicamente sobre os recursos do FUNDEB,que precisam ser permanentes.

Segundo a deputada, o encontro serviu também para uma avaliação sobre os cortes de recursos da educação, os quais preocupam professores e alunos de uma maneira geral. Em relação ao FUNDEB a expectativa dos participantes do encontro é com relação a uma PEC que tramita no Congresso Nacional – disse a deputada.

Teresa Britto concluiu seu pronunciamento fazendo advertências ao governo estadual sobre irregularidades no funcionamento de hospitais regionais por ela visitados, juntamente com outros membros da Comissão de Saúde, Educação e Cultura, admitindo a judicialização das reivindicações.

Raimundo Cazé - Edição: Katya D'Angelles

