Teresa Britto denuncia que governo quer vender até imóveis da Prefeitura de Teresina

Teresa Britto diz que Estado quer vender até imóveis da Prefeitura de Teresina

A deputada Teresa Britto (PV) afirmou hoje que na relação de 55 imóveis listados na mensagem 10/19 encaminhada pelo governador Wellington Dias à Assembleia Legislativa pedindo autorização para que sejam cedidos e até mesmo vendidos estão listados até imóveis que são de propriedade da Prefeitura de Teresina.

O projeto estava tramitando na Comissão de Constituição e Justiça, mas ele pediu vistas para estudar o assunto e em apenas um dia já descobriu diversas irregularidades. “Já conversei com o líder do Governo, deputado Francisco Limma, mas quero discutir com a Secretaria de Administração para ver se a gente retira da mensagem vários imóveis citados. Eles não de propriedade do governador Wellington Dias, não são da Assembleia. São propriedade do Estado e por conseqüência, do próprio povo”, afirmou.

Teresa Britto citou que os imóveis são altamente valiosos e incluem até mesmo prédios onde funcionam repartições do poder público estadual, na cidade de Teresina e em várias cidades do interior, além de propriedades na zona rural de diversas regiões produtivas. Um dos prédios listados é o quarteirão onde funciona o Instituto de Identificação, na praça Saraiva. O governo estima arrecadar com a venda cerca de R$ 900 milhões.

Durvalino Leal



A deputada estadual Teresa Britto (PV) afirmou hoje (23) que na relação de 55 imóveis listados na Mensagem 10/19, encaminhada pelo governador Wellington Dias à Assembleia Legislativa, pedindo autorização para que sejam locados, cedidos e até mesmo vendidos, estão listados até imóveis pertencentes à Prefeitura de Teresina.



O projeto estava tramitando na Comissão de Constituição e Justiça, mas ela pediu vistas para estudar o assunto e, em apenas um dia, já descobriu diversas irregularidades. “Já conversei com o líder do Governo, deputado Francisco Limma, mas quero discutir com a Secretaria de Administração para ver se a gente retira da mensagem vários imóveis citados. Eles não são de propriedade do governador Wellington Dias, não são da Assembleia, são propriedade do Estado e, por conseqüência, do próprio povo”, afirmou.



Teresa Britto citou que os imóveis são altamente valiosos e incluem até mesmo prédios onde funcionam repartições públicas estaduais, na cidade de Teresina e em várias cidades do interior, além de propriedades rurais em diversas regiões produtivas. Um dos prédios listados é o quarteirão onde funciona o Instituto de Identificação, na Praça Saraiva. O governo estima arrecadar com a venda cerca de R$ 900 milhões.



Durvalino Leal - Edição: Cario Bruno