Teresa Britto defende o monitoramento de barragens no Piauí

A deputada Tereza Brito (PV) estreou hoje (5) na tribuna da Assembleia Legislativa, quando falou sobre sua carreira política e de como pretende se comportar como vice-líder da oposição - o líder é o deputado Gustavo Neiva (PSB). A oradora defendeu o diálogo com o governo, lembrando sua atuação durante 14 anos na Câmara Municipal de Teresina.



A deputada disse que tem se preocupado basicamente com os problemas da saúde pública, por ser profissional do setor, e do meio ambiente, a principal bandeira do seu partido. Citando o problema das barragens de Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais, ela defendeu a vistoria das 47 barragens exikstente no Piauí.





Tereza Brito recebeu apartes dos deputados Gustavo Neiva (PSB) e Francisco Lima (PT). O primeiro solidário com ela pela sua vitória após três disputas e o segundo dizendo acreditar na capacidade de diálogo da oradora. Gustavo Neiva disse que a oposição, apesar de diminuta, terá atuação responsável e sempre vigilante. Francisco Lima reforçou a tese de que as barragens devem ser monitoradas.





A deputada Tereza Brito concluiu seu pronunciamento lembrando que das 47 barragens piauienses 25 são de responsabilidade do DNOCS e que as mesmas devem ser inspecionadas e que os resultados sejam informados à Assembleia. E anunciou que o assunto será discutido na sessão seguinte.

Raimundo Cazé

Edição: Paulo Pincel