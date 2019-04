Teresa Britto defende autonomia para a Uespi

Usando o tempo de dois minutos, a deputada Teresa Britto (PV) defendeu a realização de campanha em favor da Universidade Estadual do Piauí (UESPI), para que a mesma possa ter autonomia financeira. Ela disse que ficou estarrecida com o que foi discutido na Comissão de Educação, Cultura e Saúde, onde foi possível sentir a dura realidade vivida pela entidade.



O presidente Themístocles Filho (MDB) disse que as comissões técnicas têm o papel de buscar solução para determinados problemas junto ao executivo, citando o exemplo do que se discute atualmente em relação à Reforma da Previdência, como o capítulo que reduz as aposentadorias rurais. Ele lembrou a importância de reunião das assembléias em maio próximo, no Estado da Bahia, quando cada casa legislativa enviará três membros.

Raimundo Cazé - Edição: Katya D'Angelles