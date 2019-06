Teresa Britto defende atenção das autoridades e da sociedade ao meio ambiente

Teresa Britto cobra atenção

sobre o meio ambiente

A deputada Teresa Britto (PV) falou sobre o dia mundial do meio ambiente, comemorado hoje (05), destacando os crimes ambientais praticados em todo o país, tanto contra as matas e rios, bem como animais e abelhas. Ela lembrou o ano de 1972, quando foi criado em Estocolmo o Dia Mundial do Meio Ambiente.

Segundo a deputada, o Estado do Piauí só tem um exemplo de zelo com parque ambiental, que é a arqueóloga Niede Guidón, fundadora do Parque Nacional Serra da Capivara. Os demais são abandonados – disse ela citando também os desmatamentos nas margens dos rios.

Outro ponto destacado pela deputada foi o abandono aos animais. Ela lembrou discursos de outros colegas sobre os acidentes causados por animais nas BRs, para acrescentar que é o próprio abandono desses animais que causa tais acidentes. Ela citou os exemplos que a chocaram muito, um jumento com as orelhas e a cauda amputadas em Parnaíba e um cão esfaqueado exibido, na internet.

Em aparte, o deputado Jessivaldo Isaias (PRB) se solidarizou com a oradora, citando rios que já foram navegáveis, como o Parnaíba, além de outros que já não são perenes . Ele citou um exemplo que considerou lamentável, o desmatamento de uma área próxima ao residencial Jacinta Andrade, em Teresina, que fez com que as cobras se refugiassem nas moradias.

A deputada Teresa Britto concluiu seu pronunciamento criticando o governador Wellington Dias, que segundo ela não investiu na proteção ao meio ambiente, durante suas três gestões e os seis meses da atual. Ela rebateu o que chamou de ofensa do líder do governo, Francisco Lima, que acusou a oposição de fazer teatro em suas críticas ao governo.

Repórter: Raimundo Cazé.

