Teresa Britto cobra melhorias no abastecimento de energia elétrica para Palmerais

A deputada estadual Teresa Britto (PV) esteve, ontem (28), em audiência com o diretor de operações da Cepisa Equatorial, Cosme Cezário. Na pauta, investimentos para a melhoria do fornecimento de energia para o município de Palmerais.

“A cidade sofreu muito no período do Carnaval com longos períodos sem energia e isso prejudica cidadãos, empresas, serviços públicos e vários outros setores. Estamos cobrando melhorias emergenciais da Cepisa Equatorial, no sentido de reforçar o sistema que abastece aquela região”, comenta Teresa Britto.

Vereador do município, Nelson Miranda também participou da reunião. Ele frisa que os principais problemas no setor de energia elétrica no município são limpeza das áreas por onde passam as linhas de transmissão e a substituição de postes. “Agradecemos a deputada Teresa Britto por nos ajudar nesse pleito. Esperamos soluções emergenciais da Cepisa Equatorial para esses problemas”, comenta.

O diretor de Operações da Cepisa Equatorial, Cosme Cezário, frisou que “nos próximos dias uma equipe fará os serviços de roço e substituição de postes, que são mais urgentes. Também vamos elaborar um projeto de ampliação do fornecimento para o município”.

Também participaram da reunião o prefeito de Palmerais, Reginaldo Júnior, e o vereador Rodrigo Teixeira.

Ascom Parlamentar – Edição: Katya D’Angelles