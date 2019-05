Teresa Britto avaliou como '

Ao fazer hoje (28) um relato da visita de parlamentares estaduais aos Hospitais Tibério Nunes, de Floriano, e Justino Luz, de Picos, a deputada Teresa Britto (PV), presidente da Comissão de Saúde, Educação e Cultura, disse que quer uma reunião com o governador Wellington Dias para tratar sobre a situação desses estabelecimentos de saúde, que, segundo ela, é muito grave.

Teresa Britto afirmou que visitou os hospitais juntamente com os deputados Gustavo Neiva (PSB), líder da Oposição, Francisco Costa (PT) e Lucy Soares (Progressistas), assinalando que são terríveis as condições dos pacientes dessas casas de saúde. A oradora frisou que em Floriano encontrou pacientes sentados há 20 dias em uma cadeira ou usando macas sem lençóis, médicos e funcionários com salários em atraso, índice de infecção altíssimo e os hospitais devendo milhares de reais.

A parlamentar do Partido Verde disse que pacientes são colocados em uma área do Hospital de Picos que pode ser considerada uma verdadeira estribaria e que observou gatos caminhando junto aos pacientes, que acrescentou ela, não têm ventiladores e são obrigados a utilizar banheiros insalubres.

Em aparte, o deputado Marden Menezes (PSDB) afirmou que os relatos feitos pela deputada Teresa Britto eram preocupantes e que deve haver a máxima atenção do Poder Público para corrigir as falhas encontradas nos hospitais.

O deputado Gustavo Neiva declarou que a origem da grave situação dos hospitais está no sucateamento da saúde pública no Piauí, acentuando que, mesmo assim, tem pessoas brigando para assumir cargos de direção desses estabelecimentos de saúde. O deputado Evaldo Gomes (Solidariedade) sugeriu que a deputada Teresa Britto convoque o secretário de Saúde, Florentino Neto, para comparecer à Assembleia Legislativa para falar aos parlamentares sobre a situação dos hospitais.

Teresa Britto disse que viu algumas coisas boas nos hospitais, como a UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) do Hospital de Picos que está bem equipada. Ela pediu a substituição do administrador do Hospital de Floriano por um técnico que seja comprometido com o atendimento das pessoas e que o Governo transfira imediatamente os pacientes dos hospitais visitados para unidades de saúde privadas para que recebam um tratamento adequado.

Por J. Barros

J. Barros - Edição: Caio Bruno