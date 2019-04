Teresa Britto afirma que Teresina recebeu obras de drenagem da PMT

A solicitar uma questão de ordem na sessão plenária de hoje (10), a deputada Teresa Britto (PV) disse que, por uma questão de justiça, reconhece que Teresina tem recebido obras de drenagem nos últimos anos.



Teresa Britto afirmou que essas obras foram realizadas em um grande número de bairros, contribuindo para reduzir o número de desabrigados pelas enchentes, como aconteceu em 2004, que chegou a 5 mil pessoas atingidas pelas águas, para cerca de 500 nas cheias deste ano.





A parlamentar do PV citou, entre as obras, os diques do Mocambinho e da Vila Mandacaru e o Projeto Lagoas do Norte, que beneficiou 13 bairros da zona Norte de Teresina.



Além disso, segundo ela, dezenas de famílias foram retiradas das áreas de risco e colocadas em outras áreas da capital.





Teresa Britto assinalou que a Prefeitura de Teresina não tem realizado mais obras de drenagem porque aplica 35% dos recursos no setor de saúde pública municipal.



O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho (MDB), afirmou que o senador Marcelo Castro (MDB) quando foi ministro da Saúde no Governo Dilma Rousseff destinou R$ 60 milhões para a saúde pública de Teresina.



Themístocles assinalou que esses recursos são corrigidos anualmente e liberados de forma permanente em benefício da população teresinense.



J. Barros - Edição: Katya D'Angelles