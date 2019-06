Teresa Brito agradece troféu da Fetrans pela defesa do meio ambiente

A deputada Teresa Britto (PV) agradeceu à Federação das Empresas de Transportes Rodoviários – Fetrans pela premiação à sua dedicação às questões ambientais no Piauí. Ela exibiu o troféu confeccionado por um artesão cearense, uma árvore feita com ferro reciclado.



A deputada discorreu sobre a importância da homenagem, lembrando que na Câmara Municipal de Teresina, ao tempo em que ela foi vereadora, também recebeu a mesma premiação. A oradora estacou a lei municipal que obriga os gestores a continuarem com o programa de arborização da capital.



Sobre o Partido Verde, Teresa Brito disse que ele foi criado exatamente inspirado na necessidade de se defender o meio ambiente, razão pela qual é hoje a sigla existente em um grande número de países. Em seguida, dedicou o troféu a todos aqueles que combatem a poluição e defendem as causas do meio ambiente.



O deputado Ziza Carvalho (PT) ofereceu aparte considerando justa a homenagem da Fetrans à oradora, por reconhecer nela uma incansável defensora do meio ambiente, como representante política e religiosa.



Teresa Britto concluiu seu pronunciamento reconhecendo o trabalho do aparteante também em defesa do meio ambiente, tendo sido um dos responsáveis pela criação Da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente.



ANtes de concluir o pronunciamento, a deputada pediu aos colegas que compareçam à celebração do Dia de Corpus Christi, nesta quinta-feira (20), na Igreja Matriz de Nossa Senhora das Dores, no Centro de Teresina, de onde sairá uma procissão, às 16 horas, até a Igreja de São Benedito.



