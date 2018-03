Superintendente destaca ações da Educação no Piauí

O superintendente de ensino superior da Secretaria Estadual de Educação, Ellen Gera, afirmou hoje (22) que 75% dos piauienses residentes nas cidades do interior já podem fazer vestibular, graças à implantação da Universidade Aberta do Piauí pelo governo estadual. Ele disse que atualmente a UAP atende 102 municípios, mais ainda este ano deverá ser implantada em todos os outros, transformando o Piauí no único Estado do Brasil onde existe a possibilidade das pessoas cursarem o ensino superior em qualquer uma das cidades.

Ao falar sobre a educação no seminário Pensar Piauí, Ellen Gera disse que 177 mil pessoas estão matriculadas no EJA (programa de Educação de Jovens e Adultos), sendo que em 2010 esse número era de apenas 104 mil. Disse também que o Piauí é o Estado brasileiro com maior percentual de crianças de 4 e 5 anos frequentando as escolas municipais, estaduais ou particulares.

Afirmou ainda que o Piauí está em terceiro lugar no Brasil no número de crianças que concluem o ensino fundamental e, também, em terceiro lugar no País no número de jovens que estão cursando o ensino médio.





Afirmou também que somente dois estados brasileiros cumprem a meta traçada pelo Ministério da Educação sobre o acesso de crianças e adolescentes às escolas. São eles o Pernambuco e o Piauí. Somente quatro estados conseguiram nota positiva do MEC na aprovação de alunos nos ensinos fundamental e médio: Amazonas, Goiás, Pernambuco e o Piauí. “Quanto ao ensino superior, estamos conseguindo mais aprovações de alunos das escolas públicas no Enem e lembro que as pessoas com formação superior tem 2.5 mais chances de ter um melhor salário que os demais trabalhadores”, assegurou.

Ellen Gera lembrou que somente a rede estadual tem 320 mil alunos em 660 escolas espalhadas por todo o Estado. No Piauí, além das escolas estaduais, temos 432 particulares e 3.779 municipais, mas apenas cerca de 10% delas tem bibliotecas. A internet está disponível em cerca de 30% delas, sendo que as escolas do Estado tem cerca de 11 mil computadores, número muito superior ao das escolas municipais e particulares. “Temos feito um esforço muito grande e essa situação tem melhorado, mas ainda precisamos fazer mais”, afirmou.

Para finalizar, o superintendente informou que em 2010 haviam 987 mil estudantes nas escolas públicas e privadas, mas esse número foi caindo e em 2014 era de apenas 873 mil. “Mas, em 2016 esse número voltou a subir e em 2017 já havia passado para 975 mil, ou seja, mais estudantes do que em 2010. Piauí, em termos percentuais, é o Estado que mais cresce na área da educação”, frisou.

Durvalino Leal - Edição: Katya D'Angelles