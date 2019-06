Sociedade Bíblica do Brasil comemora 71 anos na Alepi

A Assembleia Legislativa realizou sessão solene na manhã de hoje (27) para comemorar os 71 anos de criação da Sociedade Bíblica do Brasil (SBB), atendendo proposta do deputado Coronel Carlos Augusto (PR) aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares no dia 23 de maio passado.

O evento contou com a presença do pastor Adriano Casa Nova, secretário geral da entidade para a região Norte, sediada em Belém (PA); do pastor Nestor Mesquita, presidente da Convenção das Assembleia de Deus no Piauí; do presidente da SBB no Piauí, Nivaldo Cardoso; e de dezenas de pastores e fiéis de várias denominações cristãs em Teresina, além do pastor Klébio Alves de Sousa, de Anápolis (GO).

O deputado Coronel Carlos Augusto agradeceu a todos os homens e mulheres que formam a SBB e dedicam as suas vidas a fazer o bem através da propagação da palavra de Deus através da Bíblia Sagrada. Ele disse que frequenta a Igreja Batista desde os 13 anos de idade e teve a sua vida profissional como membro da Polícia Militar do Piauí, da qual chegou a ser comandante geral, dedicada a cumprir o mandamento que diz “ide e pregai o evangelho a todas as criaturas”. Antes da sua fala, o deputado chamou o missionário João Batista que fez uma saudação aos presentes, especialmente aos parlamentares.

O pastor Adriano Casa Nova, secretário da Regional Norte da SBB, disse que se olharmos para trás ao longo dos últimos 71 anos muita coisa já foi feita, mas as ações continuam no presente nas áreas social, institucional e educacional. Ressaltou também que o maior desafio não é distribuir a Bíblia em versões impressas, digital, em libras e em braile, mas fazer com que as pessoas vivam e entendam a palavra de Deus. “Não adianta ler a Bíblia e não praticar os seus ensinamentos. Os deficientes visuais, por exemplo, podem receber em braile e de graça a Bíblia em suas casas. E no mundo de hoje, ela também está disponível em todos os formatos digitais. A SBB comemora os seus 71 anos, mas quem ganha o presente somos nós”, anunciou ao entregar um exemplar da Bíblia ao Coronel Carlos Augusto.

O presidente da SBB no Piauí, pastor Nivaldo Cardoso, informou que no ano passada 14 mil exemplares da Bíblia foram doados a alunos de escolas públicas de Teresina, numa ação que fez as crianças e jovens terem acesso ao texto sagrado e que tem pautado a ação da SBB ao longo da sua existência.

Por sua vez, o pastor Nestor Mesquita informou que aquela era a segunda vez que ocupava a tribuna da Assembleia. A primeira quando recebeu a cidadania piauiense e revelou que o asfalto foi descoberto no antigo Egito por inspiração de Deus, quando disse nas escrituras que uma arca deveria ser construida e vedada com piche. “A partir daí houve a inspiração divina para que o asfalto passasse a ser utilizado, demonstrando que hoje em dia a Bíblia faz falta no coração de muita gente. O desafio não é ter o texto sagrado, mas permitir que todas as pessoas possam entendê-lo”, afirmou.

O pastor também disse que na China existem Assembleias de Deus, mas não existe coca-cola porque os governantes chineses fizeram uma proposta aos mórmons, donos da marca, para que ela fosse informada. “Como eles se negaram o presidente daquele país proibiu o refrigerante, mas deixou a Assembleia de Deus”, garantiu.

O pastor Luiz Gonzaga, da Aliança dos Pastores de Teresina, disse que “a palavra de Deus é a lâmpada que ilumina seus passos e a luz que clareia seu caminho. “Vivemos um momento de trevas no Brasil, onde foram assassinadas 65 mil pessoas no ano passado. Me admitir que somos um país cristão, pois não acho certo roubar a vida de 65 mil pessoas. Me recuso a aceitar que somos cristãos, podemos ser no máximo evangélicos ou católicos. Não admito ver o Supremo Tribunal Federal ignorar a Bíblia, com os ministros sequer pronunciando o nome de Deus. O Brasil precisa se voltar para a palavra de Deus”, acentuou.

Ao usar a palavra, o deputado Pastor Gessivaldo (PRP) pediu a Deus que conceda muitos anos de vida aos pastores que se dedicam a pregar a palavra do Senhor. Ele também ressaltou a importância da “Marcha para Jesus”, que este ano reuniu milhares de pessoas em caminhadas e leituras da Bíblia nas ruas de Teresina. “Foi um ato que marcou a minha vida e que faz a gente desenvolver a nossa fé. A Marcha não é um evento de denominações evangélicas, mas de todas as Igrejas, do povo de Deus. É possível – por exemplo - coibir o suicídio e tantas outras mazelas que afligem as pessoas que ainda não foram tocadas por Deus”, disse. A sessão solene foi encerrada com uma apresentação das cantoras de música Gospel Vanessa Kely e Cláudia Lima.

Durvalino Leal - Edição : Katya D'Angelles

