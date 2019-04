Situação de hospitais estaduais volta a ser criticada pela oposição

O deputado Franzé Silva (PT) voltou a defender, hoje (3), no espaço destinado aos pequenos avisos, a manutenção do benefício previdenciário para os trabalhadores rurais na reforma da Previdência que tramita no Congresso Nacional. Por sua vez, o deputado Gustavo Neiva (PSB), líder da Oposição, cobrou do Governo do Estado a melhoria das condições de funcionamento do Hospital Tibério Nunes em Floriano.

Franzé Silva disse que o Piauí sofrerá um grande prejuízo financeiro se houver mudança na aposentadoria dos agricultores. Ele afirmou que os recursos previdenciários representam mais de 500% do Fundo de Participação de um grande número de municípios piauienses, dentre eles, Barras, Corrente, Elesbão Veloso, Oeiras, São Raimundo Nonato e Picos.

O deputado Gustavo Neiva leu mensagem que recebeu de um médico do Hospital Tibério Nunes em que ele diz que equipamentos daquele estabelecimento de saúde se encontram quebrados, os anestesistas estão em greve e os salários dos servidores se encontram atrasados deste dezembro. O líder da Oposição pediu ao Governo do Estado que adote providências visando melhorar a situação do Hospital Tibério Nunes e a regularização do pagamento dos salários dos funcionários.

Por J. Barros

J. Barros - Edição: Katya D'Angelles