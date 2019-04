Situação da Uespi será debatida na Assembleia nesta segunda (1)

A Assembleia Legislativa do Piauí realiza, nesta segunda-feira (1º), uma audiência pública para discutir a situação da Universidade Estadual do Piauí (Uespi). Proposta pela deputada estadual Teresa Britto (PV), a reunião será realizada a partir das 9h, na sala da Comissão de Constituição e Justiça da Casa Legislativa.

A greve dos professores da universidade foi deflagrada no último dia 18 de março. O movimento tem uma extensa pauta de reivindicações, dentre as quais se destacam as melhorias nas condições estruturais da instituição, a segurança nos campi e a concessão de reajuste para os profissionais.

“Vamos reunir as autoridades competentes, assim como os representantes da Uespi, para discutir todas essas demandas. A situação da Uespi está caótica e isso há um bom tempo. Não podemos permitir esse descaso com um patrimônio tão importante para nosso Estado”, comenta a deputada Teresa Britto.



Ascom Parlamentar - Edição: Katya D'Angelles