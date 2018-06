Situação da Nova Ceasa será tema de audiência pública

Na próxima quinta-feira, dia 21, acontece audiência pública na Comissão de Administração pública sob a presidência da deputada Liziê Coelho (MDB) com o objetivo de discutir a a parceria público privada do Governo para a gestão da Ceasa, ocorrida no último dia 03 de maio de 2017. A solicitação é do deputado Rubem Martim (PSB). O encontro será na sala da Comissão de Constituição e Justiça.

Deverão participar das discussões representantes da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural , Secretaria de Estado da Administração e Previdência ; Superintendência de Parcerias e Concessões, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público e da Associação dos Usuários e Permissionários da Ceapi.

O Governo do Estado do Piauí concluiu a privatização da Ceasa com a empresa Brazilfruit Transporte Importação e Exportação no dia 03 de maio de 2017.

O deputado Rubem Martim informou que a finalidade da audiência pública “é discutir o processo de privatização da nova empresa, o alto preço dos custos para aqueles que trabalham no comércio de frutas”.

Emerson Brandão - Edição: Katya D'Angelles