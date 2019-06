Severo Eulálio participa de primeira sessão da Academia Brasileira de Direito

O deputado Severo Eulálio (MDB) participou da primeira sessão da Academia Brasileira de Direto. A solenidade aconteceu no Tribunal de Justiça do Piauí.

Academia Brasileira de Direito, tem como objetivo reunir juristas de várias regiões do país para discutir ideias voltadas ao Judiciário Nacional.

Os advogados Antônio Onildo Ferreira (RR), Diego Paiva Vasconcelos (ES) e Marlon Jacinto Reis (TO) tomaram posse como novos membros da ABD durante a sessão.

O evento contou com a presença de diversos representantes do estado e do Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, que é o fundador da ABD.

