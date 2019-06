Sessões solenes vão homenagear Igreja Universal, Adufpi e TV Assembleia

A realização de sessões solenes em homenagem à TV Assembleia, a Associação dos Docentes da Universidade Federal do Piauí (Adufpi) e a Força Jovem Universal (FJU), entidade ligada à Igreja Universal do Reino de Deus, foi solicitada pelos deputados estaduais através de requerimentos lidos no pequeno expediente da sessão plenária de hoje (3).

Por J. Barros



A realização de sessões solenes em homenagem à TV Assembleia, à Associação dos Docentes da Universidade Federal do Piauí (Adufpi) e à Força Jovem Universal (FJU), entidade ligada à Igreja Universal do Reino de Deus, foi solicitada pelos deputados estaduais através de requerimentos lidos no pequeno expediente da sessão plenária de hoje (3).



O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho (MDB), requereu sessão solene no próximo dia 11 deste mês em homenagem aos 12 anos da TV Assembleia, enquanto a deputada Flora Izabel (PT) solicitou sessão solene no dia 3 de julho alusiva aos 40 anos da Adufpi.



O deputado Gessivaldo Isaías (PRB) apresentou requerimento solicitando sessão solene no dia 26 deste mês em homenagem a Força Jovem Universal que, segundo o parlamentar, realiza relevantes serviços sociais, principalmente visando fazer com que dependentes se livrem do uso de drogas.



O deputado Henrique Pires (MDB) apresentou requerimento pedindo às secretarias estaduais de Defesa Civil e do Meio Ambiente que façam a identificação dos pontos críticos onde possam ocorrer inundações em Teresina visando impedir novas tragédias como a registrada no bairro Parque Rodoviário, na zona Sul da capital.



O deputado Coronel Carlos Augusto (PR) requereu à Secretaria Estadual de Educação que seja concluída a reforma da Escola Militar Governador Dirceu Mendes Arcoverde.



Também, foi lido Indicativo de Projeto de Lei do deputado Georgiano Neto (PSD), que prevê a concessão de desconto de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, Transporte e Comunicação) sobre a venda de combustíveis para motoristas de aplicativos que trabalham no Piauí.



J.Barros - Edição: Katya D'Angelles