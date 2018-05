Sessão solene para entrega de título ao arcebispo

A Assembleia legislativa realiza Sessão solene terça-feira, 22, para entrega do título de Cidadão piauiense ao arcebispo de Teresina, D. Jacinto Furtado de Brito Sobrinho, natural de Bacabal, Maranhão. O autor do Decreto legislativo é o deputado Luciano Nunes (PSDB). O homenageado fez o curso “ clássico” no Seminário Franciscano Santo Antonio, em Lagoa Seca, na Paraíba. Em seguida, ingressou no Seminário Franciscano no mesmo Estado, em fevereiro de 1966. Quando esse Seminário Provincial fechou em dezembro de 1966, foi para Recife.

Na capital de Pernambuco (1967) fez o 2º ano de Filosofia no Seminário Regional do Nordeste (Serene) e cursou Teologia em 1968. O 1º ano de Teologia foi ministrado na Faculdade de Filosofia de Recife das Irmãs Dorotéias e Teologia na Universidade Católica da mesma cidade, sob a direção dos padres jesuítas.

D. Jacinto Furtado de Brito Sobrinho foi ordenado Presbítero por D. Pascásio Rettler, com a participação de 17 bispos e mais de 30 padres. Foi nomeado Pároco da Paróquia de São Benedito, de Pedreiras, em solenidade realizada no 5º domingo da Quaresma, dia 19 de março de 1972. e ali foi introduzido pelo bispo D. Pascásio Rettler. Em agosto de 1994 o padre Jacinto assumiu as funções como vice – reitor, ecônomo e encarregado da igreja de Santo Antonio. Dia 19 de fevereiro de 1995 iniciou sua missão de reitor daquele seminário.

Diocese – O homenageado iniciou no Episcopado da Diocese de Cratéus, Ceará, dia 18 de fevereiro de 1998, numa missa comunitária. Sua ordenação episcopal foi celebrada na Praça da Catedral de Cratéus, dia 24 de maio de 1998. Foi transferido para a Arquidiocese de Teresina, dia 22 de fevereiro de 2012. Foi recebido oficialmente dia 05 de maio do mesmo ano, em Teresina. Começou os trabalhos em Teresina no dia 06 de maio de 2012, com a participação de 6 mil pessoas , 29 bispos, 138 presbíteros e 23 diáconos.

Emerson Brandão - Edição: Katya D'Angelles