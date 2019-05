Sessão solene na Assembleia lembra o Dia do Contabilista

Atendendo requerimento da deputada Flora Izabel (PT), a Assembleia Legislativa promoveu, na manhã desta quinta-feira (23), sessão solene em comemoração ao Dia do Contabilista, que transcorreu em 25 de abril.



Presidida pelo deputado Themístocles Filho (MDB), a sessão foi bastante prestigiada, com as presenças de representantes das entidades do setor contábil do Piauí, como o presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Piauí, Josafan Bonfim; presidente do Sindicato do Contabilistas, José Raulino Oliveira; o controlador-geral do Estado, Márcio Araujo; professora Geciane Portela, coordenadora do curso de contabilidade da Universidade Federal do Piauí.



Primeira a falar, a deputada Flora Izabel disse que há mais de 90 anos o dia 25 de abril foi declarado “Dia do Contabilista”. A oradora destacou a importância do trabalho do contador, “que é o braço forte das instituições, tanto púbicas como privadas e do terceiro setor, na hora de prestar contas com a sociedade”.



Ela citou outro exemplo da importância do contador, na hora de apresentar a prestação de contas das campanhas eleitorais e a declaração do imposto de renda.



Já o controlador-geral do Estado Márcio Rodrigues Araujo agradeceu a iniciativa da Flora Izabel em homenagear a sua categoria, mas lembrou que ela já foi muito desprestigiada.



”Há 15 anos diziam que a profissão de contabilista iria acabar, mas antes vão acabar com o curso de contador”, disse Márcio Rodrigues.

Segundo o controlador Márcio Rodrigues, reduziram o prazo do fim para 10 anos e recentemente publicaram uma pesquisa na qual o curso de contador aparece com 94% de possibilidade de acabar.

Coordenadora do curso de Contabilidade na UFPI, a professora Geciane Portela, agradeceu a homenagem e defendeu a necessidade da união dos órgãos da classe contábil e uma nova tragetória acadêmica que se divide em ciclos. Para a professosra, os alunos são a razão de ser de tudo isso.

Elias Dib Cadah, do Conselho Federal de Contabilidade, e José Raulino, presidente do Sindicato das Empresas de Contabilidade, também agradeceram a iniciativa da deputada Flora pela homenagem que presta à categoria, que avaliam ser de fundamental importância para o desenvolvimento do País.

O presidente do CRC–PI, Josafan Bonfim, começou citando nominalmente, um a um, todos os membros da Mesa e destacando a importância do contabilista na defesa do patrimônio público.



Josafan disse que existem mais de 6 mil profissionais da classe no Piauí e pediu que a deputada Flora Izabel e o deputado Franzé Silva, que também é contador, apresentem um projeto de lei que garanta um piso salarial para a categoria que esteja empregada no serviço público”.



Em resposta, o deputado Franzé prometeu providenciar estudos de sua assessoria para a criação do projeto de lei do piso. “Precisamos reconhecer a importância do profissional de contabilidade para o equilíbrio das contas públicas e o desenvolvimento da sociedade.”, disse Franzé.

Edmundo Moreira - Edição: Caio Bruno