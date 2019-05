Sessão solene marca o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio

Atendendo requerimento da deputada Flora Isabel(PT), a Assembleia Legislativa promoveu na manhã de segunda-feira(27) sessão solene especial em alusão ao Dia Estadual de Combate ao Feminicídio, instituido no Estado do Piaui pela Lei número 7, de 25 de maio de 2018.

A sessão foi bastante prestigiada “pela qualidade dos presentes”, na opinião do deputado Francisco Limma(PT); e presidida pelo deputado Themístocles Filho(MDB), que chamou para compor a mesa dos trabalhos, dentre outros: Anakelma Cadena, sub-secretaria de segurança; Zenaide Lustosa, coordenadora de políticas publicas para as mulheres do govereno do Estado; juiz Luiz de Moura Correia, corregedor do Tribunal de Justiça do Piaui; e a delegada Maria Vilma Alves.

Primeira a falar a deputada Flora esclareceu convocou a sessão solene com o objetivo de debater soluções para ao menos diminuir a violência contra a mulher, começando com os aumentos das campanhas contra o feminicídio e a homofobia. “que o crime cometido contra a mulher dure mais e seja inafiançável” disse Flora. Ela atribui o aumento do número de ferminicídio. São 13 mortes de mulheres, por dia e o governo federal fica na contramão da história.

Tanto Flora Isabel como as demais oradoras – Zenaide Lustosa, Eugênia Nogueira, Maria Vilma; Anamelk Cadena; Aline Patrício; Roberta Mara e o deputado Limma, cobraram mais atuação no combate à violência contra a mulher, começando com uma campanha de esclarecimendo e panfletagem.

Repórter: Edmundo Moreira

Atendendo requerimento da deputada Flora Izabel (PT), a Assembleia Legislativa promoveu, na manhã desta segunda-feira (27), sessão solene em alusão ao Dia Estadual de Combate ao Feminicídio, instituido no Estado do Piaui pela Lei nº 7.120/2018, de 25 de maio de 2018.



A sessão foi bastante prestigiada “pela qualidade dos presentes”, na opinião do deputado Francisco Limma (PT); e presidida pelo deputado Themístocles Filho(MDB), que chamou para compor a Mesa dos trabalhos, dentre outros: Anakelma Cadena, sub-secretaria de Segurança; Zenaide Lustosa, coordenadora de políticas publicas para as mulheres do Governo do Estado; juiz Luiz de Moura Correia, corregedor do Tribunal de Justiça do Piaui; e as delegadas Maria Vilma Alves e Eugênia Villa.



Primeira a falar, a deputada Flora Izabel esclareceu que convocou a sessão solene com o objetivo de debater soluções para diminuir a violência contra a mulher, começando com o aumento das campanhas contra o feminicídio e a homofobia, “que o crime cometido contra a mulher dure mais e seja inafiançável” defendeu Flora.



A deputada atribui o aumento do número de ferminicídio. São 13 mortes de mulheres, por dia e o governo federal fica na contramão da história.



Tanto Flora Izabel como as demais oradoras – Zenaide Lustosa, Eugênia Nogueira, Maria Vilma; Anamelk Cadena; Aline Patrício; Roberta Mara e o deputado Francisco Limma, cobraram mais atuação no combate à violência contra a mulher, começando com uma campanha de esclarecimendo e panfletagem.



Edmundo Moreira - Edição: Katya D'Angelles