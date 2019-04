Sessão solene lembrará o Dia Mundial do Autismo

A Assembleia lLegislativa realiza Sessão solene quarta-feira (3) de abril para lembrar o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado amanhã, 2 de abril. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2008. A doença é uma síndrome que afeta vários aspectos da comunicação e também no comportamento do indivíduo.

A proposta é do deputado Franzé Silva (PT) , foi aprovada no último dia 12 de março desse ano, no plenário da Assembleia legislativa. Esse tipo de transtorno afeta hoje, cerca de 70 milhões de pessoas em todo o mundo.

Hoje, existe um caso de autismo para cada 110 pessoas. Estima-se que, o Brasil, possua 2 milhões de autistas. São mais de 300 mil ocorrências só no estado de São Paulo.

Ainda falta profissional preparado para enfrentar o tratamento do paciente de autismo, principalmente, na rede pública de saúde. Nos Estados Unidos o paciente com autismo só pode ser tratado com Terapia Comportamental. No Brasil foi indicado o uso desse método recentemente.

Convidados – Foram convidados para a Sessão solene a presidente da AMA – Rosália e Teresa Ramos; a Juíza Luciane Rodrigues, do TRT; a representante da Defensoria Pública do Piauí, Patrícia Monte; do Ministério Público do Piauí; a deputada Rejane Dias; representante do Conselho Regional de Psicologia, dos Direitos Humanos da OAB- PI Conceição Carcará; da Comissão de Saúde da OAB, Williams Cardec da Silva; Ana Paula e Conceição Silva, da Secretaria Estadual de Assistência Social; da CRAS; Keyla Vasconcelos e José Claúdio, da FEAPAE; Mauro Eduardo e Helena Lima, da SEID. Também foram convidados Samuel Rêgo, do SIMEPI; Socorro Mello, do Instituo do Cérebro; Vinícius Pontes Nascimento, do Hospital Infantil Lucídio Portela; Ralph Webster , do Hospital Areolino de Abreu.

Emerson Brandão - Edição: Katya D'Angelles