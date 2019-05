Sessão Solene homenageia profissionais de enfermagem

Profissionais da enfermagem de todo o Piauí se reuniram na Assembleia Legislativa do Estado na manhã desta quinta-feira (16) para participar da audiência pública em homenagem à enfermagem realizada pela Casa. A sessão foi proposta pela deputada Teresa Britto (PV).

A sessão solene é em homenagem ao Dia Internacional da Enfermagem, comemorado anualmente em 12 de maio. Participaram da solenidade a presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí (COREN PI), Tatiana Maria Melo Guimarães; o secretário do Conselho Federal de Enfermagem Lauro César Moraes; o representante da Secretaria Estadual de Saúde, o superintende de atenção à saúde Herlon Guimarães; a diretoria de assistência especializada da Fundação Municipal de Sáude Maria de Jesus Mousinho; a presidente da Associação Brasileira de Enfermagem (ABEN) Seção Piauí Amália de Oliveira Carvalho; a presidente da Associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiros Obstetra e Neonatal, Ivanilda Sepúlveda Gomes; o representante do Sindicato dos Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, Francisco Alex; a represente de dos enfermeiros do Estado, Nanci Loyola; e o enfermeiro da Polícia Militar, Antônio Neto.

A primeira a se pronunciar foi a deputada Teresina Britto que demonstrou sua alegria por estar homenageando a categoria, a qual descreveu como “profissionais dedicados e que garantem uma saúde melhor a população”. A parlamentar falou um pouco da história da enfermagem e disse que essa é uma homenagem justa à categoria pela contribuição que os profissionais da enfermagem dão à saúde pública e privada. Teresa Britto falou que apresentará Projeto de Lei que garante o repouso aos profissionais da enfermagem.

O presidente da Casa, deputado Themístocles Filho (MDB) confirmou que sairá do Poder Legislativo o Projeto de Indicativo de Lei que institui o Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Enfermagem. “A Assembleia Legislativa não é problema, é solução”, disse.

A presidente da Associação Brasileira de Enfermagem (ABEN) Seção Piauí Amália de Oliveira Carvalho convidou a todos os presentes para participarem do 11º Congresso de Enfermagem do Piauí, que acontecerá em Teresina de 05 a 07 de setembro de 2019 e disse que a enfermagem é uma categoria imprescindível para a saúde e cobrou reconhecimento do poder pública à categoria.

O secretário do Conselho Federal de Enfermagem Lauro César Moraes também destacou os projetos à nível federal que a categoria está buscando a aprovação, como o Projeto que institui às 30h de trabalho para a enfermagem. Já o representante do Sindicato dos Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, Francisco Alex, pediu o apoio da ALEPI para intermediar a conversa com os deputados federais e senadores do Piauí para aprovação dessas matéria e também a implementação do piso salarial a nível de Estado da categoria.

A presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí (COREN PI), Tatiana Maria Melo Guimarães, agradeceu ao deputado Themístocles Filho pela confirmação de apresentação do Projeto de Indicativo de Lei que garante o Plano de Cargos, Carreiras e Salários da enfermagem. “Agradecemos ao deputado Thmístocles e a deputada Teresa por escutarem as nossas reivindicações e apresentarem esses Projetos. Nós somos mais de 30 mil enfermeiros no Piauí e vamos buscar, junto ao Governador do Estado, que o Projeto seja aprovado. Nós fazemos o SUS e a saúde como um todo acontecer e não vamos deixar de lutar por nossos direitos”, finalizou Tatiana Maria Melo Guimarães.