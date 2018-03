Sessão solene homenageia o Dia Mundial do Consumidor

Atendendo requerimento de autoria do deputado Marden Meneses(PSDB), a Assembleia Legislativa realizou na manhã desta segunda-feira(19) sessão solene especial em comemoração ao Dia Mundial do Consumidor que é comemorado anualmente no dia 15 de março.

A sessão foi aberta pelo deputado B.Sá Filho(PP), que chamou para compor a mesa o diretor da Anatel, Frasncisco José Matias; Michel Saldanha, coor4denador do direito do consumidor da OAB; Luciano Moreira Araujo e Ângela Barros, da Defensoria Pública e o representante do coordenador geral do Procon, Edvar Carvalho, dentre outros.





A usar da palavra o deputado Mardem Meneses lembrou que nos últimos 15 anos a Assembleia Legislativa vem promovendo esta solenidade em homenagem ao dia do consumidor, como forma de cada vez chamar a atenção das autoridades para a necessidade de dar conhecimento sobre os direitos de todos nas relações de consumo. “Somos uma sociedade consumerista e precisamos e precisamos sempre de mais esclarecimentos e atualizações”, disse Marden.

O deputado fez um breve histórico sobre o Dia do Direito de Consumidor, que surgiu em consequência de um discurso do então presidente americano, John Kennedy, em 15 de março de 1983. Ele falou ainda do orgulho que sente ao ter ajudado na implantação do Procon-Alepi, baseado no Procon-Alece, da Assembleia Legislativa do Ceará. “Eu e o deputado Luciano Nunes(PSDB), precisamos nos deslocar até Fortaleza pra colher as informações sobre núcleo do Procon de lá. Segundo ainda Marden, “o nosso Procon-Alepi já registrou 11.421 procedimentos.

Edmundo Moreira - Edição: Katya D'Angelles