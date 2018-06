Sessão solene homenageia deficiente físico

Atendendo requerimento do deputado Doutor Hélio (PR), a Assembleia Legislativa realizou na manhã desta quinta-feira (07) sessão solene especial em comemoração ao Dia Estadual da Pessoa Portadora de Deficiência Física. Para comemorar a data será realizada no próximo sábado(09), a partir das 15 horas, a “Caminhada da Acessibilidade”.

A sessão foi aberta pelo presidente Themístocles Filho (MDB), que chamou para compor a mesa o secretário especial da pessoa com deficiência, Mauro Eduardo, representando o governador Wellington Dias (PT), a presidente do conselho estadual dos deficientes, Helena Lima; a presidente da asssociação dos deficientes de Teresina, Amparo Sousa; Leide Renet, representante da OAB Piaui; e Keyla Santana, representando a APAE-Piauí.

Ao justificar seu requerimento, o deputado Doutor Hélio falou da importância da comemoração da data, para que “o Dia Estadual da Pessoa com Deficiência não caia no esquecimento da população”. Ele disse que o deficiente passou a ganhar visibilidade no Piauí desde quando o governador Wellington Dias criou a CEIR – Coordenadoria da Pessoa com Deficiência, em 2006. Doutor Hélio também destacou a atuação da deputada federal Rejane Dias nas medidas que representaram os avanços.

Em seguida falaram Amparo de Sousa, presidente da Associação dos deficientes físicos de Teresina; e Helena Lima. Elas reconheceram o trabalho desenvolvido até aqui pelo atual governo em prol dos deficientes.O

O último a falar foi o secretário Mauro Eduardo, representando o governador Wellington Dias, que fez um balanço da atuação dos gestores públicos com a política de apoio aos deficientes físicos. Ele disse que está há 3 anos dirigindo os destinos da politica do deficiente no Piauí e numerou algumas ações que foram adotadas pelo atual governo; como o projeto “Passo à Frente”, implantado em 15 municipios, levando cadeiras de rodas e próteses para os mais carentes.

Em Teresina Mauro Eduardo destacou a parceria com a Prefeitura da Cidade que garante o funcionamento de cerca de 100 centros atendimentos aos deficientes.

Mauro também lembrou que o projeto de lei que criou O Dia Estadual do Deficiente Físico foi de autoria da deputada Flora Izabel (PT) e o projeto que garante o passe livre para deficientes nos ônibus é de autoria do deputado Wilson Brandão (PSB).

Edmundo Moreira - Edição: Caio Bruno