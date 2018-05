Sessão solene homenageia auditor fiscal do TCE

Convocada através de requerimento do deputado Fábio Novo (PT), a Assembleia Legislativa realizou na manhã desta quarta-feira(02), sessão solene especial em comemoração ao Dia do Auditor de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Piauí.

A sessão foi aberta pelo deputado Themístocles Filho (MDB), que chamou para compor a mesa o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Olavo Rebelo; o procurador geral do Ministério Público, Plínio Valente; o presidente da Associação dos Auditores, Antenor Pereira da Silva Júnior; e Daiana de Paiva, representando os demais auditores do TCE.

Ao usar da palavra o deputado Fábio Novo elogiou a atuação dos auditores fiscais e da sua importância no controle dos gastos públicos. “Eles são a peça chave para que os conselheiros possam analisar as contas dos gestores públicos, seja no âmbito municipal ou estadual”, disse o deputado.

Fábio Novo também destacou a aprovação, no mês passado, da lei que garante a carreira de auditor fiscal como “Carreira de Estado”, o que garante a ele mais autonomia e independência no exercício da profissão.

Já o presidente Antenor Pereira Junior agradeceu aos deputados pela aprovação da lei, “que garante à nossa categoria o exercício de nossas atividades com ética, independência e sigilo profissional.

Segundo ainda Antenor Pereira, o auditor de controle externo é sem dúvida uma categoria que cada vez mais ganha importância para a boa e regular fiscalização dos recursos públicos em prol da sociedade. Atualmente, os auditores do TCE são responsáveis pela fiscalização de 120 unidades gestoras do Estado e cerca de 1.250 unidades gestoras municipais, com orçamento estimado para 2.018 em mais de 20 bilhões.

Os auditores foram saudados ainda pelos deputados Severo Eulálio (MDB) e Marden Menezes (PSDB), que os parabenizaram pelas conquistas.

Edmundo Moreira - Edição: Caio Bruno