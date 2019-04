Sessão solene homenageia 30 anos da Fundação Dante Civieiro

Atendendo requerimento do deputado Francisco Limma(PT), a Assembleia Legislativa promoveu na manhã desta terça-feira(02) sessão solene especial em comemoração dos 30 anos de criação da Fundação Padre Antônio Dante Civieiro – Fundaci. ) As galerias ficaram lotadas de estudantes e professores que prestam serviço à instituição.

Diversas entidades que fazem parcerias com a Funaci, mandou mensagens de apoio, tais como “Centro de Convivência Wall Ferraz: Fazemos parte desta história”, ou “Centro Joana Dàrc-Afijodarc: eu quero é viver”, dentre outros. O deputado Franncisco Limma iniciou os discursos justificando seu requerimento para a realização da sessão solene em homenagem à Funaci.

“É uma alegria pra nós que podemos comemorar os 30 anos de funcionamento de uma entidade com tantos serviços prestados à população carente do nosso Estado”, disse Limma. Em nome do padre Pedro, o líder que criou a instituição, ele saudou as presenças de professores e colaboradores que fazem serviço voluntário nos setores da educação, esporte e formação profissional. Segundo ainda Limma, a Funaci é uma instituição que atua a serviço da fé e da Justiça, em Teresina e mais cinco municípios. Em seguida falou a coordenadora de intercâmbio da Funaci, Helena Gracou, cuja máxima é “Educação para a vida”.

Amélia Síler, mãe de aluno da Funaci e diretora da instituição, saudou e agradeceu a todos que vieram de municípios distantes para prestigiar o evento.

Diretor da Funaci, Paulo Sérgio foi o penúltimo a falar, classificando como “uma inspiração divina do padre Pedro ao criar uma entidade voltada para a educação e formação profissional de milhares de crianças ao longo desses 30 anos. Mais de 1,5 milhões de pessoas foram atendidas neste período.

Por último falou o deputado Oliveira Neto(PT), que parabenizou a Funaci pelas escolas montadas no Piauí nos últimos 21 anos e citou como exemplo a escola de Miguel Alves. O deputado também anunciou para este ano a assinatura de um convênio de 1,7 milhões para a construção de escolas em parceria com a Prefeiutura de Miguel Alves.

Edmundo Moreira

Atendendo requerimento do deputado Francisco Limma(PT), a Assembleia Legislativa promoveu na manhã desta terça-feira(2) sessão solene especial em comemoração dos 30 anos de criação da Fundação Padre Antônio Dante Civieiro – Fundaci.

As galerias ficaram lotadas de estudantes e professores que prestam serviço à instituição. O deputado Franncisco Limma iniciou os discursos justificando seu requerimento para a realização da sessão solene em homenagem à Fundação. “É uma alegria pra nós que podemos comemorar os 30 anos de funcionamento de uma entidade com tantos serviços prestados à população carente do nosso Estado”, disse Limma. Em nome do padre Pedro, o líder que criou a instituição, ele saudou as presenças de professores e colaboradores que fazem serviço voluntário nos setores da educação, esporte e formação profissional.

A Funaci é uma instituição que atua a serviço da fé e da Justiça, em Teresina e mais cinco municípios.

Em seguida falou a coordenadora de intercâmbio da Funaci, Helena Graça, cuja máxima é “Educação para a vida”. Amélia Síler, mãe de aluno da Funaci e diretora da instituição, saudou e agradeceu a todos que vieram de municípios distantes para prestigiar o evento. Diretor da Funaci, Paulo Sérgio foi o penúltimo a falar, classificando como “uma inspiração divina do padre Pedro ao criar uma entidade voltada para a educação e formação profissional de milhares de crianças ao longo desses 30 anos. Mais de 1,5 milhões de pessoas foram atendidas neste período. Por último falou o deputado Oliveira Neto(PT), que parabenizou a Funaci pelas escolas montadas no Piauí nos últimos 21 anos e citou como exemplo a escola de Miguel Alves.

O deputado também anunciou para este ano a assinatura de um convênio de 1,7 milhões para a construção de escolas em parceria com a Prefeiutura de Miguel Alves.



Edmundo Moreira - Edição: Katya D'Angelles