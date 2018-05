Sessão Solene faz homenagem ao Auditor do TCE

Dia 02 de maio, quarta-feira da próxima semana, a Assembleia legislativa realiza Sessão Solene em homenagem ao Dia do Auditor de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. A data foi comemorada no último dia 27 de abril, através da lei estadual nº 7.042/2017.

A proposta é do deputado Fábio Novo (PT) aprovada no último dia 16 de abril, no plenário da Assembleia legislativa.

Atualmente, os auditores do Tribunal de Contas do Estado do Piauí são responsáveis pela fiscalização de 120 unidades gestoras e cerca de 1.250 unidades gestoras municipais com orçamento estimado em mais de C$ 20 bilhões.

Hoje, existem mais de 150 auditores de controle externo que atuam no controle à corrupção e a aplicação dos recursos públicos.

Entre os convidados para a solenidade dos auditores de controle externo, estão os representantes da União das Câmaras Municipais do Estado (AVEP).

Atribuições – Entre as atribuições dos auditores, as principais prerrogativas são: a fiscalização dos órgãos públicos.

Além disso, cabe as atribuições de realizar as auditorias, levantamentos e monitoramento da gestão pública com o objetivo de defender a legalidade na arrecadação da receita. Também exige vasto conhecimento nas áreas de Tecnologia da Informação, Engenharia, Direito, Contabilidade, Economia e Administração.

Emerson Brandão





Emerson Brandão - Edição: Katya D'Angelles