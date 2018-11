Sessão solene comemora o centenário de Alberto Silva

A Assembleia Legislativa realiza sessão solene em conjunto com a Câmara Municipal de Teresina, quarta-feira (28), para comemorar o centenário do ex-governador Alberto Silva. O Projeto de Decreto Legislativo é do deputado Themístocles Filho (MDB) presidente da Assembleia Legislativa. Na ocasião, haverá entrega da Medalha do Mérito Legislativo em alusão ao centenário do ex-governador Alberto Silva.

Serão 29 homenageados. Themístocles Filho (MDB) entrega medalha a Antônio de Pádua, ao empresário João Claudino Fernandes, a João Rezende Teles, a Mary Silva e ao empresário Jesus Tajra.

O deputado Gessivaldo (PRB) entrega a medalha a Ibaneis Rocha Barros Júnior, o deputado Wilson Brandão (PP) entrega medalha a Alfredo Leal Nunes, o deputado Severo Eulálio (MDB) entrega medalha a Francisco de Assis Carvalho e Silva e Pablo Santos (MDB) entrega medalha a seu pai ex-deputado Warton Santos.

Outros deputados farão entrega da Medalha do Mérito Legislativo. O deputado Fábio Xavier (PR) a Alisson Araújo, deputado Georgiano Neto (PSD) entrega medalha a seu pai deputado federal Júlio César Lima, Evaldo Gomes (PTC) entrega medalha ao jornalista Amadeu Campos e o deputado Gustavo Neiva (PSB) entrega medalha a Luciano Nunes Santos.

O deputado Rubem Martins (PSB ) entrega medalha a Evaldo Pereira de Mauro, o deputado João Mádison (MDB) entrega medalha ao jornalista Zózimo Tavares, Hélio Izaías (PP) entrega medalha ao jornalista Elivaldo Barbosa e Flávio Nogueira Júnior (PDT) entrega medalha a Romildo Nogueira.

A deputada Liziê Coelho (MDB ) entrega medalha a João Acácio Gomes de Oliveira Neto, o deputado Marden Menezes (PSDB) entrega medalha a Mão Santa, a deputada Juliana Moraes Souza entrega medalha ao empresário Valdeci Cavalcanti, o deputado Francisco Lima (PT) entrega medalha a Antônio José Medeiros, Edson Ferreira (PSDB) entrega medalha a José Airton Veras Soares, deputado Firmino Paulo (PP ) entrega medalha a Luiz Humberto (Sebim).

Deputado Robert Rios ( DEM ) homenageou Francisco das Chagas Ribeiro Magalhães (in memorian), deputado Nerinho (PTB) entrega medalha a Homero Castelo Branco Neto, Luciano Nunes (PSDB) entrega medalha ao ex-deputado Heráclito Fortes, deputado Zé Santana (MDB) entrega medalha a Jaílson Campelo.

O homenageado - Alberto Tavares Silva, nasceu em Parnaíba, dia 10 de novembro de 1918. Engenheiro civil, engenheiro eletricista e engenheiro mecânico. Político filiado ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB), governou o Piauí duas vezes, pertencia a Academia Piauiense de Letras, cadeira 1.

Foi filiado a UDN, eleito prefeito de Parnaíba em 1948 e deputado estadual em 1950, renunciou para assumir a direção da Estrada de Ferro de Parnaíba (1951/1953). Eleito prefeito de Parnaíba pela segunda vez em 1954.

Federal - Em 1962 tentou a candidatura a deputado federal, mas perdeu. Foi residir em Fortaleza, onde dirigiu a Companhia de Eletricidade do Ceará (1962/1970). Em 1970 foi indicado governador do Piauí pelo presidente Garrastazu Médici.

Em 1978 ficou na suplência de Dirceu Arcoverde, assumindo o Senado, com a morte do titular. Em 1982 Alberto Silva perdeu a eleição para o deputado federal Hugo Napoleão, para o Governo do Estado. Também foi derrotado na disputa com Wall Ferraz para a Prefeitura de Teresina.

Alberto Silva morreu dia 28 de setembro, quando exercia o cargo de deputado federal.

Emerson Brandão – Edição: Caio Bruno