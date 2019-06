Sessão solene comemora 71 anos da Sociedade Bíblica do Brasil

A Assembleia Legislativa realiza dia 27, quinta-feira, Sessão Solene para comemorar o 71º aniversário da Sociedade Bíblica do Brasil. A proposta é do deputado Coronel Carlos Augusto (PR) foi aprovada dia 23 de maio desse ano.

Foram convidados a participar da solenidade, o Pastor Vivaldo Cardoso Soares e o Pastor Adriano Casa Nova, de Belém do Pará. Também deverão participar do ato as cantoras Cláudia Lima e Vanessa Kely.

A Sociedade Bíblica do Brasil é uma organização cristã brasileira, sem fins lucrativos, dedicada a disseminar a Bíblia e, por meio dela, promover o desenvolvimento integral do ser humano. A Sociedade Bíblica do Brasil surgiu após a II Guerra Mundial, quando ocorreu uma maior procura pela Bíblica Sagrada, foi fundada em 10 de junho de 1948, no Rio de Janeiro. Faz parte das Sociedades Bíblicas Unidas, uma aliança mundial que reúne 149 sociedades bíblicas, atuantes em mais de 200 países.

Essas entidades são orientadas pela missão de promover a distribuição de Bíblias. Também se destaca pela sua atuação no campo da ação social.





