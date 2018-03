Sessão Solene comemora 113 anos do Rotary Clube Internacional

A Assembleia Legislativa realiza amanhã (27) Sessão solene para comemorar os 113 anos do Rotary Clube Internacional. A proposta é do deputado Fernando Monteiro (PRTB) foi aprovada no último dia 21 de fevereiro desse ano.

Foram convidados os governadores do Rotary Clube Internacional Hermógenes Alves de Oliveira Neto, Pedro Augusto Pedreira Martins, Francisco Alves do Nascimento, Edílson Viana Carvalho, Sebastião Beethoven Brandão. Também foram convidados Antônio Uchôa de Oliveira, Instrutor Distrital de Teresina; Maurício Bezerra, governador eleito e presidente da Câmara de Vereadores do Município de Floriano; Simião Marques da Costa representante Distrital do Conselho legislativo.

Na oportunidade, o Rotary Clube Internacional comemora 113 anos de fundação. O primeiro Rotary Clube de prestação de serviços foi fundado no dia 23 de fevereiro de 1905, quando o advogado Paul Harris reuniu-se com três amigos num pequeno escritório de Chicago.

No final de 1905, o Rotary Clube de Chicago tinha 30 sócios. Três anos depois, um segundo clube foi criado em São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos. Em 1910 a Associação Nacional de Rotary Clubs foi organizada com 16 clubes participantes.

O primeiro Rotary Clube na América Latina foi organizado em Havana, em Cuba, em 1915. Depois, foi estabelecido em Manila, nas Filipinas, em 1919. O Rotary Clube Internacional depois, surgiu, em 1921, em Madri, na Espanha; na África e na Austrália.

O Rotary hoje – O empreendimento mais ambicioso do Rotary, desde 1985, é o programa Polioplus - uma campanha com objetivo da erradicação da pólio até 2005, ano do centenário do Rotary. Hoje, o Brasil ocupava o terceiro lugar no mundo em número de Rotary Clubs.

Emerson Brandão – Edição: Caio Bruno