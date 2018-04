Sessão solene comemora 10 anos da Escola do Legislativo

Atendendo requerimento dos deputados João Mádison (MDB) e Liziê Coelho (MDB), a Assembleia Legislativa realizou na manhã desta terça-feira (10) sessão solene especial para comemorar os 10 anos de fundação da “Escola do Legislativo Deputado Wilson Brandão”.

A sessão foi aberta pelo presidente da Casa, deputado Themístocles Filho (MDB), que falou do desafio para fundar a escola, pois, no início, poucos acreditaram. “A reação foi o mesma de quando fomos criar a TV Assembleia. Mas, graças aos apoios de todos dos acreditaram, elas funcionam muito bem cumprindo suas funções sociais”, disse Themístocles, que destacou ainda as parcerias importantes como UESPI, UFPI, dentre outros.

Em seguida falou o diretor da escola, professor Edmar Rodrigues Junior. Disse que “neste momento era uma honra estar dirigindo esta escola que comemora hoje 10 anos de fundação e que tem relevantes serviços prestados à população do Estado”. Ele elogiou a determinação do deputado Themístocles Filho ao fundar a escola.

Edmar disse que a escola foi criada aos moldes da Associação Brasileira de Escolas do Legistativo – Abel, uma entidade corporativa que tem como fim maior a formação e qualificação do servidor público. Hoje a escola é de cunho social e atende a todos que precisam de cursos de formação e especialização e em várias áreas do conhecimento.

O diretor fez ainda um breve balanço dos 10 anos de funcionamento da escola. ”Foram mais de 6 mil pessoas e 3 mil certificados de cursos; foram 2,5 mil que fizeram pós-graduação. O curso de extensão de licitação e contrato é o mais procurado por prefeituras e Câmaras municipais do interior do Estado", disse.

Por último o professor comunicou a realização de um seminário na próxima quinta-feira, que será ministrado pelo professor Fabrício Mouza, de Brasília: “Mudança na Legislação Eleitoral com foco na internet” e “Marketing Político”.

O presidente Themístocles ainda falou que ficava envaidecido quando às vezes vinha visitar a Assembleia à noite e aqui encontrava muita gente estudando. Ele também falou do Complexo Cultural do Monte Castelo, fundando na sua gestão, “que abriga a primeira universidade federal de um bairro da periferia”.

O deputado Wilson Brandão (PP) também falou da sua satisfação de participar desta sessão que marca os 10 anos da escola que leva o nome de seu pai, Professor Wilson Brandão. “O importante é que esta escola vem se destacando desde o início pela qualidade do ensino que oferece e não pela quantidade. Sempre acompanhei de perto este trabalho”, disse.

Edmundo Moreira - Edição: Caio Bruno