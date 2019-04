Sessão solene celebra 11 anos da Escola do Legislativo

Amanhã (11) a Assembleia Legislativa realizará sessão especial em homenagem aos 11 anos de instalação da Escola do Legislativo 'Prof. Wilson Brandão” inaugurada em abril de 2008, na segunda administração do deputado Themístolces Filho (MDB) criada através da lei 5.712/2007, no Governo Wellington Dias.

A Escola do legislativo já teve três presidentes de honra com mandato de anos: foram os ex-deputados Antônio Félix (duas vezes), Luciano Nunes e João Mádison também duas vezes. João Mádison, é o atual presidente de honra.

O Diretor da Escola do legislativo – Edimar Rodrigues Júnior, destacou a importância da criação da escola com cursos de qualificação de servidores e parte da sociedade piauiense.

Inicialmente, foi realizado um convênio entre a Universidade Federal do Piauí e a Assembleia legislativa para um Curso de Administração Pública destinado a servidores do legislativo estadual, em 2009. Essa turma atendeu 40 alunos.

Depois, vieram novos cursos na Escola do Legislativo. Foram cursos de Inglês e Espanhol para outras instituições de ensino superior. Hoje, alunos de Brasília e Goiás frequentam cursos de pós -graduação da Escola do Legislativo e se deslocam para Teresina de 15 em 15 dias.

Cursos – Existe uma grade de Cursos na escola, atualmente. São cursos de extensão, a exemplo do Cerimonial e Protocolo, Técnicas em Oratória, Fotografia, Elaboração de Projetos para captação de recursos, editoração eletrônica, taquigrafia e produção em TV. A Escola do legislativo já atendeu 6 mil pessoas com cursos, palestras, oficinas e eventos.

Os cursos de pós-graduações, iniciados em 2012, foram concluídos com 220 turmas e entrega de certificados a 8.300 alunos.

Regimento Interno – Edimar Rodrigues informou que o deputado Themístocles Filho (MDB), nomeou uma comissão de seis servidores para fazer a consolidação de algumas alterações no texto do Regimento Interno da Assembleia legislativa.

Segundo o informante, “o atual texto do regimento existem muitas emendas e, estariam criando dificuldades aos deputados”.

Emerson Brandão – Edição: Katya D'Angelles